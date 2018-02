Ld'A i la PIME vole ajudar els autònoms i petits empresaris

Liberals d’Andorra i l’Associació de la Micro, Petita i Mitjana Empresa (PIME) treballaran conjuntament «per resoldre les situacions que s’arrosseguen des de fa temps i que dificulten la feina dels petits empresaris i autònoms», va explicar el candidat liberal i president del GPL, Jordi Gallardo.

Durant la reunió de divendres, les dues entitats van arribar a un acord per «elaborar un document conjunt on es detallaran les problemàtiques i les necessitats dels petits i mitjans empresaris, també dels autònoms, i com satisfer aquestes demandes», va exposar Gallardo.

De la seva banda, els representants de la PIME, encapçalats pel seu president Marc Aleix, van expressar el seu malestar perquè des de Govern no se’ls té en compte en les negociacions amb la Unió Europea i van criticar que l’executiu centri les negociacions a intentar buscar un bon encaix del tabac i «s’oblidi de la resta de sectors que poden sortir beneficiats d’un bon acord» com és el petit i el mitjà empresari.