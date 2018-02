Detinguts dos joves per una agressió homòfoba

La Policia va detenir dissabte a Encamp dos futbolistes del país, J.M., i C. A., després que un home els denunciés com a presumptes autors d’una agressió homòfoba. Als joves, de 23 i 21 anys, se’ls acusa d’un delicte contra la integritat física amb l’agreujant de cometre el fet per un mòbil discriminatori. Els nois, però, no han entrat a presó.



Segons va explicar ahir la víctima, A. C. D., els fets van tenir lloc la matinada de dissabte quan tornava cap a casa acompanyat de la seva cunyada, que també hauria patit les conseqüències de l’agressió. Així, mentre circulava amb el seu vehicle per l’avinguda Meritxell, va veure dos coneguts que anaven a peu. Segons l’agredit són «coneguts de Facebook, però no hi tenia cap relació personal». Amb tot, en aquell moment es va parar a saludar-los i li van demanar si els podia portar fins a Santa Coloma. Ell, en veure que nevava, va accedir a acompanyar-los un tros, fins a l’alçada de l’hotel Andorra Center, que queda a prop del seu domicili que és cap on es dirigia.

Conflicte

Amb tot, en arribar davant del Comú d’Andorra la Vella i aturar el cotxe, els futbolistes, que anaven acompanyats d’una tercera persona, li van demanar que els dugués fins a Encamp. Extrem al què el conductor es va negar adduint que ja els havia dit on anava i que a més no tenia suficient combustible per allargar el trajecte. Segons la versió de la víctima, en aquell moment un dels joves li va dir «ara veuràs» i quan es va girar li va clavar un cop de puny en un ull que el va deixar «atordit i sagnant». Tal com relata, el cop va anar acompanyat d’insults dient-li «això et passa per cabró, maricón i tots els maricons haurien de morir».

Seguidament l’agressor hauria fugit, mentre l’altre noi que l’acompanyava aguantava la porta del conductor per impedir que aquest pogués sortir. Qui sí que va abandonar el cotxe va ser la cunyada de la víctima, que va córrer darrere l’agressor. Mentre intentava aturar-lo, el jove l’hauria fet caure a terra i també l’hauria insultat. Poc després, va arribar el segon noi que segons detalla la denúncia presentada a la Policia li hauria clavat un cop de puny a la cintura. Finalment, com que els va seguir fins als ascensors de l’aparcament Vinyes, la van fer entrar a l’elevador i un cop a dins li haurien clavat dos cops de cap a la cara i empentes.

Avís a la policia

La víctima assegura que en el moment de produir-se l’agressió va trucar fins a tres vegades a la Policia (fet que es recull a la denúncia) però que en cap moment hi va acudir cap patrulla «perquè ens van dir que hi havia una accident al Pas de la Casa que era més greu». És més, alhora també exposa que no va poder ser atès al despatx de Policia fins a la tarda perquè no hi havia prous efectius. Des del cos d’ordre no es va valorar la situació.



Ara confia que les càmeres de vigilància d’alguns dels edificis propers al lloc dels fets els puguin ajudar a corroborar la seva versió. A més, té previst reunir-se amb l’associació Som com Som per si poden dur a terme alguna acció més.

Defensa

Un dels nois detinguts, C. A., va explicar ahir en declaracions a EL PERIÒDIC, que els fets no van ser, exactament, com relata la víctima. «Jo no he fet cap agressió ni tampoc els he faltat al respecte», va assegurar, afegint que «a mi m’han posat en aquesta pel·lícula pel simple fet d’estar present al lloc dels fets i perquè va ser un amic meu qui va fer tot això».