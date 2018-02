L’aturada arriba en el millor moment del MoraBanc

Les quatre victòries consecutives que suma el BC MoraBanc Andorra, una nova marca en aquesta etapa a l’ACB, porta que per primera vegada aquesta temporada es col·loqui en posicions que donen dret a participar als play-off al final de la fase regular. La competició no torna fins el més vinent, amb tres setmanes per davant per recuperar jugadors i treballar en la mateixa línia.

El triomf dissabte passat davant el Divina Seguros Joventut confirmava el bon moment actual, després de superar prèviament a l’FC Barcelona Lassa, Montakit Fuenlabrada i Reial Madrid. Superar als verd-i-negres, acompanyat de la resta de resultats de la jornada, va permetre als de Joan Peñarroya pujar fins al vuitè lloc de la classificació, una posició a la que no havia pogut accedir en tota la campanya. Aquesta circumstància es presenta quan es produeix en primera instància l’aturada de la Lliga Endesa per la disputa de la Copa del Rei, i posteriorment per la finestra FIBA per als partits de seleccions. El MoraBanc no tornarà a competir fins el 4 de març, quan jugui a la pista de l’Iberostar Tenerife, que precisament és a qui li ha pres la plaça de play-off. Tots dos conjunts es troben amb un balanç d’11 victòries i 9 derrotes.

L’aturada de la competició domèstica servirà per treballar amb els jugadors de la plantilla que no siguin convocats amb els seus respectius combinats nacionals. I per a que finalitzi el termini de recuperació d’alguns dels lesionats, com el cas de Przemek Karnowski. Un altre que s’haurà de veure com evoluciona és Beqa Burjanadze, que es troba ja en el tram final de la seva recuperació. També hi ha altres temes sobre la taula. Un d’ells és el futur de Landing Sanè. El seu contracte temporal finalitza l’endemà del partit a Tenerife. El rendiment mostrat les últimes jornades convencen per a que el francès segueixi a la plantilla andorrana fins a final de temporada. Si continua i la infermeria queda buida, amb la recuperació total de tots els lesionats i que no es produeixi cap més, el club rescindirà el contracte d’algun altre jugador, que es consideri que és prescindible pel rendiment que està mostrant a la pista.

Mostra de suport dels jugadors cap a l’ABP

Un bon nombre de jugadors van fer mostra del suport que donen a l’Associació de Basquetbolistes Professionals mitjançant les xarxes socials, a través de l’etiqueta #ABPEstamosUnidos. Ricky Rubio, dels Utah Jazz, indicava que «des dels Estats Units també lluitant per a tots nosaltres». Del Reial Madrid, Felipe Reyes remarcava que «la unió fa la força», mentre que Rudy Fernández indicava que «som companys lluitant pels nostres drets, pels jugadors d’ara i pels que estaran». L’etiqueta també la van fer servir mols d’altres, com Nikola Mirotic, Pau Ribas, Víctor Claver, Pierre Oriola, Jaycee Carroll, Dino Radoncic, Santiago Yusta, Àlex Mumbrú, Axel Hervelle, Rodrigo San Miguel, David Navarro, Albert Sàbat, Nacho Llovet, Sergi Vidal, Joan Satre, Guillem Vives, Fernando San Emeterio, Alberto Abalde o Carlos Suárez.