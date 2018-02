Verdú i Oliveras entren al top 30 de la combinada

L’esquí alpí per fi s’ha pogut estrenar als Jocs Olímpics de PyeongChang. Ha estat amb la combinada. Els dos esquiadors andorrans han complert l’objectiu de ser entre els 30 millors. Joan Verdú s’ha classificat a la 27a posició amb un crono de 2.12,54 minuts, mentre que Marc Oliveras ha estat 29è amb 2.14,64.

Després de la cursa Verdú ha assenyalat que la mànega de descens «era una pista fàcil. He pres riscos i he comès una errada que m’ha fet perdre molta velocitat», en un traçat on «el mínim error el pagues car i és el que m’ha passat». A l’eslàlom el recorregut era “difícil i tenint en compte que no he pogut entrenar tant eslàlom com hagués volgut, he fet una mànega correcta, remuntant de la 50a plaça a la 27a». La prova li serveix per “aprendre dels errors del descens per a que no tornin a passar de cara a la carrera de dijous”.

Oliveras ha comentat sentir-se «content d’aquest top 30 i espero que vagi bé aquests dies en el descens i el supergegant. Segur que si esquio com avui en el descens poden sortir bons resultats». Carles Visa, director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí, ha assegurat que se senten «contents perquè estem dins els objectius, sense treure el millor de nosaltres. Hem de pensar que en anteriors Olimpíades errors com els d’avui ens haguessin posicionat els últims, i a l’actualitat sense fer l’esquí que sabem que som capaços de fer assolim els objectius. Pensem que és un bon símptoma i denota que poc a poc anem pujant el nivell dels nostres esquiadors».

L’austríac Marcel Hirscher, sis vegades campió de la general de la Copa del Món, aconsegueix el seu primer or olímpic. S’ha imposat amb un crono de 2.06,52. La plata se l’ha adjudicat el francès Alexis Pinturault (2.06,75) i el bronze el també gal Victor Muffat-Jeandet (2.07,54).