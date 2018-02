Cancel·lat l'eslàlom femení a causa del fort vent

El fort vent que feia al Yongpyong Alpine Centre la matinada passada ha portat a l’organització dels Jocs Olímpics de PyeongChang a cancel·lar la cursa d’eslàlom femení en què havia de competir Mireia Gutiérrez, i reprogramar-la per al divendres.

Aquest ajornament permet l’esquiadora andorrana, afectada per un procés gripal, guanyar temps per recuperar forces en vista a la seva tercera participació olímpica després de Vancouver 2010 i Sochi 2014. Gutiérrez comentava al respecte que “per mi molt millor que s’hagi ajornat la prova. La veritat és que estava bastant concentrada i conscienciada en què correria avui, però com estic m’anirà millor tenir el dia d’avui sense competir. Demà podré fer una mica d’eslàlom, entrenar una mica, i recuperar bé per a divendres. De moment encara estic una mica fluixeta. Intentaré recuperar forces al màxim i poder competir al màxim que pugui”.