El ministeri fiscal insisteix en extradir el periodista finlandès

El ministeri Fiscal insisteix que cal extradir el periodista finlandès Ilja Janitskin, detingut l’agost passat després que el seu país el reclamés per jutjar-lo com a presumpte autor dels delictes majors d’incitació a l’odi, de calúmnies, d’amenaces, incompliment de la confidencialitat laboral i robatori de la propietat intel·lectual.

El Tribunal de Corts va dictaminar fa gairebé tres mesos que l’extradició no era pertinent perquè la demanda de Finlàndia no estava correctament documentada. A més, va assegurar que no li corresponia a l’òrgan judicial requerir la informació mancant, sinó al Govern. Per tot, va desestimar la petició d’extradició. Dies després, la Fiscalia va interposar un recurs al·legant que la informació que faltava s’havia tramés durant l’estudi del cas i que es complien tots els requisits marcats pel codi d’extradició.

El recurs va ser recollit i es va traslladar al Tribunal Superior. En el marc de la investigació, l’òrgan ha celebrat avui una vista oral per acabar d’escoltar el testimoni de la defensa, del ministeri fiscal i del mateix acusat.

Potestat del Tribunal de Corts

Un dels fets que refuta la Fiscalia i que ha deixat palès durant la vista és que el Tribunal de Corts té total potestat per decidir si es necessita una o altra informació a l’hora de demanar una extradició. Tanmateix, el ministeri critica que Corts no volgués acceptar la informació que mancava un cop es va iniciar el procés d’estudi de la demana. De fet, ha posat com a exemple una sentència sorgida dimecres passat que dictaminava extradir un serbi acusat de robar joies. En dit cas, el Tribunal de Corts va acceptar una informació donada un cop ja havia començat la investigació. Davant d’aquest fet, la Fiscalia es pregunta perquè s’ha acceptat en un cas i en l’altre no.

En resposta, la defensa assegura que les dues causes no es poden comparar i insisteix en el fet que falten documents traduïts al català i els informes sobre les penes que se li podrien aplicar. A més, remarca que traslladar l’acusat seria un greuge per a la seva salut i la seva pròpia vida, perquè pateix un càncer i al seu país té amenaces de mort.

El Tribunal Superior dictaminarà sentència en relació al recurs el proper 19 de març.