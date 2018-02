SDP i PS creuen que la urgència per l’FMI és per la pressió dels bancs

El conseller general del PS, Pere López, i el d’SDP, Víctor Naudi, lamenten que la sol·licitud d’ingrés al Fons Monetari Internacional (FMI) que es formalitzarà la setmana vinent s’hagi fet amb «tanta urgència» a finals de la legislatura per les pressions dels bancs. «El cost, que es diu que pot rondar dels 40 als 60 milions d’euros, no pot recaure íntegrament a les arques públiques si finalment la pressió que hagi pogut fer el sistema financer ha portat a aquesta urgència a tirar endavant la proposta», va apuntar López.



Tant López com Naudi van rebre amb «sorpresa« i «decepció» la notícia de la presentació de la sol·licitud d’ingrés, pel fet que els grups a l’oposició de la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera –coneguda com a comissió BPA perquè es va crear arran de l’esclat del cas–, van mostrar el seu desacord en l’adhesió d’Andorra a l’organisme internacional.



«És una falta de respecte als grups parlamentaris. En l’última reunió es va dir que no estàvem d’acord amb alguns dels punts i ara ens trobem que el Govern ha demanat unilateralment entrar a l’FMI», va criticar Naudi. «Això només pot respondre a les pressions d’algun sector», va deixar anar el progressista. «Prendre aquesta decisió a finals de la legislatura deixa de mans lligades al proper govern», va assegurar. Naudi també va recalcar que Andorra no està prou preparada per formar part de l’FMI, no només pel cost sinó pels compromisos de creació d’estadístiques.



«S’havia previst un treball conjunt entre la comissió especial i el Govern i sembla que el Govern ha menystingut la comissió i ha tirat pel dret», va subratllar López. El socialdemòcrata va posar en dubte que l’ingrés a l’FMI sigui una solució pel sistema financer i va lamentar que no s’hagi estudiat més el projecte del Fons Monetari Europeu que estan impulsant França i Alemanya.



López va afirmar que el que s’estava buscant en el marc de la comissió era un tercer pagador pel sistema financer. «I està clar que l’FMI no ho és», va dir, deixant clar que la prioritat fixada a la comissió era «garantir que no pugui passar una crisi de liquiditat com la que va estar a punt de patir el país arran del cas BPA».