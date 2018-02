Els sindicats acorden un preavís de 48 hores

Representants de la Plataforma de funcionaris de l’administració pública es van reunir ahir per valorar les propostes que el Govern els va fer en la reunió de dilluns, en especial, la petició d’allargar el termini de preavís de la vaga a 72 hores. Finalment es va acordar fixar-lo en 48 hores i es va reiterar que no volen negociar cap canvi de la reforma a partir dels reglaments que s’han de desplegar, sinó que proposaran crear una taula de negociació.



Fonts de la plataforma van reivindicar que «nosaltres sí que sabem el què és negociar i per tant, no donarem les 24 hores que nosaltres proposàvem, però tampoc les 72 que volia el Govern». Una decisió que es transmetrà a l’Executiu dilluns que ve en la trobada que hi ha prevista. Els sindicalistes consideren que «donarem una lliçó al Cap de Govern de com es negocia».

D’altra banda i pel què fa a la llista de propostes de canvis a introduir en la nova llei que se’ls va fer des de l’Executiu no hi ha intenció de fer cap tipus de contraproposta mentre no es constitueixi una taula de negociació. Les fonts consultades van assegurar que «no ens estan donant res» i van posar d’exemple que la reducció de la jornada a 37,5 hores setmanals que s’ha recollit en algunes informacions «ja la tenim avui», i és que tenint en compte les 16 setmanes amb jornada reduïda de què disposen, ja acaben treballant de mitjana 37,5 hores a la setmana.



El què sí que van voler deixar clar és que «la vaga continua endavant», i és que encara que el Govern accedís a negociar no vol dir que facin marxa enrere. Argumenten que en qualsevol país quan hi ha una vaga, «mentre la gent és al carrer els representants sindicals negocien». Sembla clar que dilluns no començarà la vaga, però encara no es tenen clares les dates de les mobilitzacions.

Punt per punt

La proposta sindical passa perquè el Govern accedeixi a crear una taula de negociació, «ja que diuen que la comissió consultiva no ho és», on es pugui tractar «des d’un full en blanc i punt per punt» tots aquells aspectes en què ara no hi ha acord. En cap cas, però, accedirien, tal com ja han manifestat fins ara, a negociar canvis a partir dels reglaments que s’hauran de desplegar.

Servis mínims

Tampoc estan clars encara els servis mínims que s’hauran de seguir. Els directors segueixen treballant amb cada departament per fer les propostes però els sindicats encara no les han estudiat. Si no els convencen les propostes reiteren que «els fixarem nosaltres de la manera que considerem escaient». És per això que reiteren que la reunió de dilluns «és per establir serveis mínims, en cap cas per anar a negociar cap canvi en la llei».



Des de la plataforma es va fer evident el malestar pel fet que es demani personalment a cada treballador si secundarà o no la vaga i consideren que aquesta no és la manera de fer-ho.



Segons les fonts, qui sembla que no tindrà problemes per fixar els serveis mínims, són els administratius i personal tècnic de la Policia, que a diferència dels agents sí que poden participar de l’aturada. Es considera que la proposta feta pel director «està molt ajustada» i a més es valora que aquest hagi insistit en què el de vaga és un dret que tothom té i hagi demanat que se l’informi de qualsevol tipus de pressió o coacció que es pugui produir.

Marín demana un 50% d’efectius per als urbans i a les escoles bressol

La Unió Sindical de Treballadors del Comú d’Escaldes-Engordany (Ustcee) va acordar, per unanimitat en una assemblea celebrada dijous al vespre, que donaran suport a la vaga convocada pels sindicats de l’administració general. «No tenim res contra el comú, ho fem com a mostra de solidaritat perquè considerem que s’han vulnerat drets i si se li vulneren drets a un company ens els vulneren a tots. Sigui un sindicat o un ciutadà», va assegurar la presidenta de l’Ustcee, Aurora Baena. De la mateixa manera, també participaran en la redacció de les iniciatives legislatives populars. Baena també va recordar que en el cas dels empleats comunals, es regeixen per ordinacions pròpies i fins que la llei no estigui aprovada no saben com els pot afectar la reforma.



La cònsol major, Trini Marín, va explicar que ja s’ha reunit amb els representants dels treballadors i s’han iniciat les negociacions per establir uns serveis mínims. En aquest sentit va exposar que pel què fa als agents de circulació s’ha proposat que hagi de treballar un 50% de la plantilla, mesura que comparteix, i que per a la resta de departaments un 30%. En aquest cas va matisar que ha demanat que en el cas de les escoles bressol també hi hagi disponible un 50% del personal. El què encara no se sap és quin seguiment pot arribar a tenir la convocatòria si bé va exposar que «fins ara hi ha hagut molt bona entesa i és molt legítim que vulguin fer l’acció». Pel què fa a les condicions laborals, va assegurar que no hi ha intenció de canviar l’ordinació a curt termini i que per tant, els empleats mantenen els triennis. Aquest any també se’ls ha aplicat l’IPC i l’únic que tenen congelat, va recordar, és el GAdA.



En el cas del sindicat de treballadors de la Massana encara no ha pres cap decisió. Està previst que dimarts que ve se celebri una reunió per tractar la qüestió.