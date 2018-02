Ajuda a les xarxes per a resorgir de les flames

Sortosament van salvar allò més preuat, la vida, però ara aquesta parella amb un fill de tres anys enfronta la duríssima situació d’haver de fer com l’au fènix i renéixer de les flames sense res, ja que el foc va arrasar totes les seves pertinences.



Les desgràcies tenen, de vegades, la vessant positiva de despertar la solidaritat de la resta dels humans, sovint perduda pel tràfec del dia a dia a la societat moderna. Moguts per l’empatia de la impotència que suposa veure com el foc devora la llar, un grup de ciutadans va començar ahir a remoure les xarxes per organitzar aquells qui vulguin aportar el seu granet d’arena a la família davant la situació dantesca. Sobretot, calen roba, sabates i alguna joguina pel menut.



El seu habitatge va quedar calcinat entre les 6:45 i les 7:45 del passat dimecres i està, de moment, inhabitable. Per sort, l’estructura de l’edifici no es va veure afectada i la resta de veïns van poder tornar a les llars. L’altre àtic contigu al cremat necessitarà rehabilitació però és una segona residència, pel que no és crític. Encara no s’han aclarit les causes de l’incendi però els bombers creuen que es va generar al menjador.