La Seu demana aplicar lleis per a l’emergència social

El darrer ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aquest febrer, va aprovar per unanimitat una moció per instar la Generalitat a «fer front a la situació d’emergència social». Així, demanen al Govern que s’aprovin lleis aprovades pel Parlament com ara la que estableix un impost especial als bancs, el Decret contra la Pobresa Energètica i la Llei d’Emergència Habitacional. El conjunt de normes pensades per atendre els col·lectius més afectats per la crisi han estat sistemàticament suspeses pel Tribunal Constitucional.



Segons informa RàdioSeu, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Anna Vives, va expressar el suport a la moció després de l’esmena presentada pel PDeCAT pel que fa als criteris d’atorgament dels ajuts per pobresa energètica. Vives va destacar que la posada en marxa d’aquesta llei ha servit per comprovar que «els barems no estan equiparats a d’altres tipus d’ajuts, cosa que fa que hi hagi greuges amb destinataris d’altres ajuts». Vives espera que la mesura es pugui aplicar «quan tinguem Govern».



El portaveu de Compromís X La Seu, Òscar Ordeig, es va mostrar també d’acord en la necessitat d’aturar les desigualtat. Ordeig també va incidir en «l’augment de les desigualtats territorials» pel que fa a regions com l’Alt Pirineu, especialment en àmbits com ara la sanitat. Ordeig va valorar positivament que la moció «posi deures» al Parlament i al Govern, però creu que també hauria de fer referència a les competències que corresponen a l’Ajuntament.



Des d’ERC, Xavi Munt va compartir «la necessitat de recuperar les 46 lleis tombades pel Tribunal Constitucional i el Govern espanyol». Munt va considerar «especialment greu» el fet que la immensa majoria d’aquestes lleis no tinguin «res a veure» amb el procés independentista i sí molt a veure amb el benestar i el progrés de la societat» El regidor republicà va qualificar de «flagrant» el cas de la Llei d’Emergència Habitacional, que preveu prohibir els desnonaments exprés, sancionar els grans propietaris de pisos buits i evitar els talls en serveis bàsics nou Estat».