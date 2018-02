L’USdA vol la intervenció del Govern pels preus dels lloguers

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, ha reclamat avui la intervenció del Govern per l’increment de preus dels lloguers. «L’USdA troba aberrant que el Govern de Toni Martí no faci res per contrarestar uns augments que poden arribar a ser de 600 euros», ha manifestat, afegint que consideren que és «responsabilitat del Govern actuar i legislar sobre aquest tema». Segons Ubach, si tot es deixa en mans de l’oferta i la demanda «ja veiem on arriba la situació». Des del seu punt de vista és un exemple més que l’Executiu de DA «no legisla de cara a la població i el què està causant és molta precarietat social de les famílies de la classe mitjana».

Per tot plegat ha insistit que cal fer «alguna cosa de manera urgent per aturar-ho» perquè les famílies no poden assumir els increments que se’ls apliquen. Fins ara només han fet arribar la petició de paraula a l’administració central, però tenen previst fer el mateix mitjançant una carta «on demanarem que facin el favor d’aturar aquest despropòsit, perquè si hi ha un atracament a mà armada és aquest i és massiu», ha sentenciat.