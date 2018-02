Quasi 12.000 sancions per excés de velocitat durant l’any passat

Els excessos de velocitat sancionats el 2017 es mantenen estables, però la policia preveu un increment el 2018. La Policia va imposar al llarg de l’any passat un total d’11.972 sancions per excessos de velocitat, la qual cosa representa una xifra lleugerament inferior a la del 2016, quan el total va ser de 12.391, tal com informa l’ANA.



Des del Servei de Policia posen en relleu aquesta estabilització, tenint en compte que el 2016 es van incrementar arran de la instal·lació de nous radars, així com l’adquisició del que és portàtil, del tipus pistola. I si bé es va donar aquesta estabilització entre el 2016 i el 2017, van afegir que, amb els nous radars previstos per aquest any, es preveu un increment de les sancions, perquè n’hi haurà dos que es troben en punts de la xarxa viària molt transitats, com la CG1, al seu pas per Aixovall, i el radar de tram de la Bartra.



Pel que fa al volum total de sancions imposades per la policia per infraccions al Codi de la circulació, el 2017 es va tancar amb 14.834, una xifra molt lleugerament per sobre de les 14.807 del 2016. En aquest sentit, des del Servei de Policia posen en relleu que el reforç de les campanyes de seguretat viària des del 2016 i fins a la data ha estat «clau per poder incrementar aquesta xifra». Malgrat això, incideixen que la vocació no és la de sancionar conductors sinó la sensibilització, per reduir conduccions de risc, o sota l’efecte d’alcohol i drogues. Per aquest motiu, recorden que, durant aquest any, continuaran fent campanyes. De fet, el 15 de febrer mateix en va arrencar una per prevenir conductes imprudents al volant.



Quant als excessos de velocitat, el radar mòbil és el que va detectar més conductors al llarg del 2017 conduint per sobre del límit permès, concretament 9.304 front els 7.116 del 2016. El segon aparell que va detectar més infraccions, concretament 778, va ser el situat al túnel dels Dos Valires, a la boca de la Massana.