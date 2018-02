«A Ossos hi ha dos gossos que es comporten com humans. I dos científics que no paren de fer el gos. Uns són hereus directes del Quixot i Sancho Panza, de Cipión i de Berganza. Els altres, fills de la picaresca ibèrica, del mou-te molt i no facis gaire». Amb aquesta petita introducció, l’obra teatral Ossos aterra al Principat desprès d’haver omplert desenes de teatres catalans, fent sobretot honor a la procedència dels seus protagonistes. Tot i això, la producció ha anat molt més enllà, fins arribar a Andorra.

La representació, que està dirigida pel seu autor, Sergi Pompermayer, es farà avui a les 21.30 hores a l’Auditori Claror de Sant Julià de Lòria. L’elenc es composa per dos actors de llarga experiència: Fermí Fernàndez i Toni Albà. I entre els bastidors hi ha Laura Clos (disseny d’escenografia, vestuari i il·luminació), Montsant Ciurana (producció artística i ajudant de vestuari), Antonio Santoyo (música original) i Xavier Serrano (veu en off), entre d’altres.

La història

La companyia destaca que a Osssos hi ha «quatre personatges i un altre de molt present –però absent– tret d’una obra literària immortal i de quatre ossos que no se sap ni si són els seus: Miguel de Cervantes Saavedra».

La trama gira entorn a dos gossos que busquen i guarden ossos i de dos científics que també busquen, però –en aquest cas– treballar poc i obtenir molts beneficis. Tots quatre personatges emprenen un viatge a través de l’humor, de l’absurd, i també de l’amistat, la memòria i la bellesa amb un objectiu comú: quedar-se amb els ossos del gran novel·lista ja desaparegut. Qui se’ls acaba quedant? Això només ho sabran els qui vagin a veure la comèdia.

Tot i tractar-se d’una obra inventada, la història parteix de l’exploració de la suposada tomba de Miguel de Cervantes al Convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid. D’aquí, Pilar Montoliu va tenir la idea inicial de produir una obra de teatre al voltant d’aquesta polèmica, i juntament amb Albà com a coproductor i com a actor, varen contactar amb Sergi Pompermayer perquè en fos l’autor i el director.