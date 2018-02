El Govern, obert a les negociacions però no a un nou redactat de la llei

El Govern va assegurar ahir que segueix disposat a negociar amb els sindicats dels funcionaris del país qualsevol punt del projecte de llei de la funció pública però que no és possible reescriure la norma a mesura dels representants sindicals, ja que «la iniciativa legislativa pertany al Govern». Així ho va informar el ministre Xavier Espot que ahir va exercir de portaveu de l’Executiu en absència de Jordi Cinca «per motius personals». Espot va assegurar que el Govern segueix obert a tractar amb els funcionaris públics «els vuit o deu punts que provoquen disconformitat, perquè en general, en el conjunt de la llei, estem d’acord», va valorar. Però que, en cap cas, els sindicats «poden dir que volen un full en blanc perquè això implica no voler que el projecte prosperi». «Les consideracions han de ser recíproques i dins del marc legislatiu cal fer concessions per les dues bandes i trobar compromís», va apel·lar el portaveu. «El Govern sempre ha tingut la mà estesa a negociar i el model presentat pot tenir variacions però pertoca a l’Executiu fer les propostes de Llei, no als sindicats, després nosaltres estem disposats a conversar amb tots els treballadors, estiguin o no adscrits a un sindicat», va resumir la situació el portaveu.



A més, també va recordar que «tot i un posicionament molt ferm dels representants sindicals, hem estat capaços de seure a negociar la vaga i els serveis mínims». De fe, les converses entre ambdues parts segueixen durant el dia d’avui en una trobada que ha començat a les 9.00 del matí. Aquestes declaracions arriben després que els sindicats van insistir dilluns en què no estan disposats a negociar esmenes ni la llei, sinó que només volen negociar la totalitat de la llei.

On i quan cal modificar

Per a Espot, el debat sobre en quin punt cal introduir les modificacions que s’arribessin a acordar amb els sindicats és un debat estèril i «una consideració formal en la qual no és necessari aturar-se». Els dos escenaris possibles són que els canvis es consensuïn amb sindicats, que passin per la comissió consultiva (no vinculant) i que arribin al Consell General on els grups poden proposar esmenes o bé que el text arribi sense els acords amb els representants dels treballadors introduïts però que el grup de DA es comprometi a esmenar-los al Consell General perquè acabin figurant al text. Finalment, el resultat, segons Espot, seria el mateix. En els darrers dies però sindicats i grups parlamentaris van manifestar recels per a aquesta segona via, ja que, a l’hora de la veritat, el text arribaria al parlament sense les modificacions introduïdes i hi hauria alguna possibilitat que quedés aprovat així, en cas que DA no presentés les esmenes tal i com els sindicats voldrien.

«El Govern vol garantir que el projecte prosperi perquè va adquirir el compromís amb els votants a l’anterior legislatura i és un deure vers la ciutadania andorrana», va recordar Espot. «Introduir les modificacions per la via d’esmena o abans no canvia res», va insistir.