Els treballadors del Punt de Trobada s’alcen per reivindicar els seus drets

Els treballadors del centre comercial Punt de Trobada han convocat una marxa «pacífica» per reivindicar els seus drets i denunciar que –després de mesos de negociacions amb el Govern– encara es troben sense una línia d’autobús regular que els permeti arribar fins als seus llocs de treball ni una rotonda que els deslliuri de les llargues cues que es formen a la zona.

Els empleats han organitzat una marxa pacífica per demanar justícia i solucions al seu desemparament

El col·lectiu entregarà avui la sol·licitud de marxa a l’Executiu i espera rebre’n una resposta el més aviat possible. La intenció és agrupar a més de 1.000 persones durant el proper 14 de març (Dia de la Constitució) i fer «sentir la veu dels treballadors, amics i familiars» que pateixen les conseqüències de la supressió dels el girs a l’esquerra per entrar o sortir del centre comercial que el Govern va efectuar fa un any i mig.

Els treballadors puntualitzen que la marxa serà «blanca» i que consistirà en sortir del Punt de Trobada a les 11.00 hores del matí per anar caminat de forma conjunta fins a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, on descansaran i exposaran els seus neguits. La jornada estarà oberta a tots els qui vulguin participar, independentment de si tenen alguna relació laboral o no amb el centre.

Reivindicacions

Les reivindicacions principals dels treballadors són la manca de transport públic a la zona i la negativa del Govern de fer una rotonda davant de l’establiment comercial. El col·lectiu considera que aquesta mesura és essencial per facilitar la circulació i evitar que s’hagi d’anar gairebé fins a la frontera del riu Runer per donar la volta en direcció a Sant Julià, parròquia d’on son gran part dels treballadors.

El grup denuncia que l’únic que ha fet l’Executiu és posar «un pegat i establir cinc autobusos al dia»

Pel que fa a la línia d’autobús. El grup denuncia que –després de queixar-se– l’únic que va fer l’Executiu va ser posar «un pegat i establir cinc autobusos al dia, tres al matí (entre les 7.00 i les 10.00 hores) i dos al vespre (a partir de les 20.00 hores). Per tant, l’hora de dinar, que és quan més pressa tenim, no disposem de transport públic i molts han de demanar un taxi».

A més, els empleats asseguren que s’han trobat casos on el conductor de l’autobús s’ha negat a baixar als treballadors fins al Punt de Trobada i els ha deixat a la rotonda del River. Davant d’aquesta situació, «hem trucat diverses vegades a la mateixa cooperativa i al Govern informant del succeït, però mai es fa res». De fet, el grup assegura que l’únic que fan és donar-los «llargues».

Vist que les administracions no els escolten, el grup ha decidit reunir-se amb altres organismes socials, com el Raonador del Ciutadà. A més, reivindiquen que des que es va decidir suprimir els girs (l’octubre del 2016) han estat denunciant els fets.

Els treballadors recorden que la primera reunió amb el Govern la van mantenir el desembre del 2016, «allà se’ns va dir que prendrien mesures. I en vista que no va ser així, ens vam manifestar davant del centre comercial l’1 de maig del 2017. Mesos més tard, cap al setembre, vam tenir una altra trobada amb l’Executiu, i l’única mesura que van fer va ser posar una línia d’autobús que és totalment insuficient».

«Som més de 400 treballadors», remarca el col·lectiu, «i no tenim les mateixes condicions que tots els ciutadans, només demanem poder anar a treballar i tenir els mateixos drets que qualsevol altra persona».

Drets de tots

Els treballadors han organitzat la marxa per reivindicar les seves necessitats, però també matisen que els seus drets són els mateixos que els de qualsevol altre empresa o sector. «Parlem de drets laborals». Per tant, «tothom qui vulgui, pot venir a la marxa, perquè avui som nosaltres els que estem al Punt de Trobada, però quan marxem, vindran més treballadors, i aquesta lluita també és per ells».

Finalment, el grup lamenta que el Govern vulgui quedar tant bé de cara a l’exterior «fent l’acord d’associació i preparant l’entrada al Fons Monetari Internacional i que per contra no sigui capaç de solucionar el que té a casa».

Neguit per la demanda de fer fora els Cachafeiro

El futur del Punt de Trobada perilla. El passat mes de gener, la Batllia va sentenciar que els propietaris del centre comercial, la família Cachafeiro, havia d’abandonar el terreny a causa d’una demanda interposada per la família Mallol (propietària del terreny on s’alça l’establiment). Els Cachafeiro van interposar un recurs al Tribunal Superior i ara cal esperar a què l’òrgan judicial dictamini sentència.

La marxa del proper 14 de març també servirà per reivindicar una «actualització» de les lleis perquè cobreixin als treballadors en cas de canvi de propietaris

Malgrat que des de la direcció del centre comercial es va parlar amb els treballadors per tranquil·litzar-los i assegurar-los que ningú «els farà fora», els empleats tenen cert neguit pel que pugui passar. De fet, la marxa del proper 14 de març també servirà per reivindicar una «actualització» de les lleis perquè cobreixin als treballadors en cas de canvi de propietaris. El col·lectiu no entén com, «en ple segle XXI, no hi ha cap legislació al país que previngui una situació com aquesta». A Espanya, per exemple, si una entitat compra una empresa de grans dimensions i en fa la mateixa explotació, s’ha de quedar amb tots els treballadors. «Nosaltres volem això», remarca el col·lectiu.