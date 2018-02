Tornen a casa

Quan falta un mes perquè es compleixi el segon aniversari d’un dels incendis més importants que ha viscut el país els darrers anys, el de l’edifici Tiffany’s de la Massana, alguns veïns han rebut una bona notícia: s’inicia el retorn a casa. Com s’ha dit la reobertura encara no és completa i de fet, no hi ha data definitiva, però es comença a veure la llum al final del túnel. Ahir era el primer dia que propietaris i llogaters dels pisos de l’escala 1 de l’edifici tenien permís per entrar a viure als habitatges un cop finalitzades les obres. Es tracta de la part de l’immoble que va quedar menys afectada. Concretament, es van cremar els àtics i a les plantes inferiors, fins a la segona, els pisos es van malmetre per l’efecte de l’aigua que van llançar els bombers. Pel que fa a les escales 2, 3 i 4 s’aniran obrint progressivament a mesura que es vagin enllestint les obres de reforma, però Lizama va indicar que no saben exactament quan serà.

Preparatius

Ahir al matí encara no es veia ningú carretejant maletes, però el president de la comunitat de propietaris, Pancho Lizama, va indicar que «sabem que hi ha qui està preparant les coses per poder tornar al llarg d’aquesta setmana». De fet, durant la setmana anterior es van fer les darreres proves per assegurar que tot estava en ordre i una de les parelles que vivia en un dels àtics afectats pel foc van estar fent vida al pis per comprovar que no hi havia problemes. «Era important que poguéssim provar-ho tot en un àtic. Hem mirat que la pressió tant de l’aigua freda com de la calenta fos correcta i que la calefacció funcionés sense problemes», va detallar Lizama, remarcant que «moltes canonades estaven resseques o hi havia perill que amb la pressió de l’aigua fallés alguna cosa». De la mateixa manera també s’ha comprovat que tothom que vol tornar al bloc «té la zona comunitària aprovada» i amb tots els permisos en regla.



En total, a l’escala 1 hi ha 16 apartaments i per tant s’espera que hi tornin quatre famílies de propietaris i tres de llogaters de llarga durada. Lizama va admetre que el procés ha estat «molt llarg» i de fet, encara no s’ha acabat. Però celebrava que com a mínim alguns ja puguin tornar a fer vida normal. Amb tot, va assenyalar que «són moltes coses les que s’han perdut. Tens el record però hi ha quadres, fotografies, objectes que ja no els podrem recuperar mai més. Hi ha un valor sentimental que s’haurà perdut».



Cal dir que malgrat que aquesta part de l’immoble ja és accessible, hi ha veïns que encara no han enllestit les obres. I és que alguns han aprofitat, també, per fer millores als seus habitatges. «Alguns propietaris que són de fora, per exemple, sabem que els han canviat les circumstàncies personals i ara ja no poden venir tant com abans. Per això han fet millores i han deixat els pisos a punt per poder-los vendre. Aquests no tornaran», va exposar.

Complir normatives

Les reformes que s’han hagut de fer al Tiffany’s han comportat també molts canvis de materials i d’alguns elements per tal de complir les normatives vigents. «Tot el que són mesures de seguretat ho hem aplicat com si es tractés d’una obra nova», va explicar el president de la comunitat de propietaris. Així, s’han canviat les baranes de l’escala que eren de fusta per unes de metàl·liques, els tancaments de les finestres que eren de fusta també s’han canviat, tot el cablejat i els espais de ventilació. De la mateixa manera s’han fet noves totes les canonades i s’han posat comptadors elèctrics i de calories. D’altra banda, aprofitant les obres, també s’ha decidit refer les portes de l’entrada a cada escala per tal que les obertures siguin més grans.