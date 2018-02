Més pàrquings amb barrera per guanyar rotació i diners

El Comú d’Escaldes-Engordany està fent canvis en la seva política d’aparcaments per tal d’incrementar la rotació de vehicles i, alhora, augmentar la recaptació d’aquests espais. Des de fa setmanes l’aparcament de la plaça Creu Blanca (75 places) ha deixat de ser una zona blava per convertir-se en un aparcament horitzontal amb barrera i pròximament, el pàrquing del Pouader (76 places), situat al carrer Josep Viladomat, a tocar del parc de la Mola, seguirà el mateix camí. De fet, des de fa uns dies l’espai està tancat i no s’hi pot estacionar a l’espera que s’hi puguin instal·lar les barreres i la maquinària de control.



Des de la corporació es va explicar que la decisió s’ha pres després de constatar la manca de rotació i recaptació que es produïa en aquests espais. Així, s’apunta que molts conductors utilitzaven la zona blava sense pagar o simplement feien un pagament mínim però mantenien el cotxe estacionat allà tot el dia. En aquest sentit també s’ha volgut recordar que aquestes instal·lacions també tenen un cost pel comú que «cada any fa esforços per ampliar el nombre de places d’aparcament amb el lloguer de terrenys».



Des de la corporació es va voler deixar clar que per ara no hi ha previsió de canviar cap altra aparcament horitzontal amb parquímetre (com per exemple el que es va fer a la zona de l’antiga deixalleria) per un pàrquing amb barreres i es va recordar que pel que fa al nou aparcament que s’està habilitant a l’avinguda de les Escoles ja estava previst que fos amb barrera.



Amb els canvis fets fins ara, doncs, el comú passarà de tenir 555 places de zona blava a tenir-ne 479. En tota la parròquia, però, hi ha 3.819 places de les quals 1.069 són aparcaments verticals, 1.110 són aparcaments horitzontals amb barrera, 327 són aparcaments horitzontals amb parquímetres, 800 places corresponen a l’aparcament concessionat i també hi ha un total de 53 places reservades per a minusvàlids.