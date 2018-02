Blanco i Shangti reben les claus dels Tallers d’Art

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va presidir l’acte d’entrega de les claus dels Tallers d’Art de la Massana als artistes Martín Blanco i Philippe Shangti. Ambdós artistes desenvoluparan durant els pròxims mesos el projecte de producció de les instal·lacions d’art aspirants a representar Andorra a la pròxima Biennal d’Art de Venècia. Blanco i Shangti han estat seleccionats per desenvolupar durant un període de cinc mesos, una maqueta dels seus projectes que permeti visualitzar l’obra que representaria Andorra a la 58a Biennal d’art de Venècia. El Ministeri de Cultura atorgarà 1.000 euros a cada creador per al procés de producció d’aquesta mostra que sigui representativa de l’obra final.



El treball de la maqueta s’haurà d’acompanyar d’un projecte de producció que inclogui el calendari de treball de l’execució de l’obra, la metodologia de la construcció, els materials utilitzats, els agents externs necessaris per al muntatge de l’obra i un pressupost de producció. La decisió de la selecció final del projecte per a la 58a Biennal es farà pública al final del mes de juliol. A partir d’aquest moment l’artista seleccionat tindrà un període de sis mesos per produir l’obra.



El dibuixant i artista digital Martín Blanco ocuparà un dels tallers. Per la seva part, Philippe Shangti, fotògraf i escultor, desenvoluparà el treball al seu propi estudi. D’aquesta manera, els dos tallers que queden lliures s’integraran dins el projecte de residència d’artistes, que permetrà acollir artistes i creadors de tots els àmbits que, sota diferents fórmules, faran una estada per realitzar un treball en el marc d’intercanvi amb institucions que ofereixen projectes similars. Es preveu que la residència, actualment en obres d’adequació, estigui enllestida durant el mes de març. Cultura prepara una primera convocatòria per al final d’aquest any.