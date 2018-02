Jocs SA assegura que el casino crearà 200 llocs de treball

Sensatesa, credibilitat i capital andorrà al 100%. Aquestes són les premisses que els representants del grup Jocs SA van destacar ahir durant la presentació multitudinària dels projectes de casino que plantegen construir dins de Caldea o al carrer Prat de la Creu. En l’acte de la societat liderada per l’excònsol d’Ordino, Ventura Espot, es va assegurar que la facturació anual del complex rondarà els 95 milions d’euros anuals si la proposta del grup és la que guanya el concurs públic, que es resoldrà el mes vinent. La inversió prevista per la proposta a Prat de la Creu és de 15 milions d’euros, una de les xifres més modestes d’entre els pressupostos presentats per la resta d’empreses interessades en la licitació del primer casino del país. El projecte preveu contractar al voltant de 200 treballadors vinculats directament a la posada en marxa del local.



L’opció més ambiciosa d’entre les dues que planteja Jocs SA és la que se situaria a Prat de la Creu, on es vol construir un edifici de 4.000 metres quadrats amb quatre plantes en alçada i dues soterrades per a l’aparcament de vehicles. A la planta baixa hi hauria un restaurant i la recepció d’accés a una primera zona de joc. A la primera planta, a la qual s’accediria a través d’unes escales mecàniques, s’hi concentraran les taules per al joc de la ruleta i el pòquer i un espai per a màquines escurabutxaques, a banda d’espais per al descans i un bar-terrassa.



La segona planta acollirà una sala d’espectacles per a més de 200 persones –la mateixa capacitat que es preveu per a la sala multifuncional de Caldea. Aquest espai també serà l’escenari de la cinquantena de tornejos de joc que es preveuen organitzar al llarg de l’any. Moltes de les competicions tindran lloc durant la tardor i la primavera, en temporada baixa, per atreure més visitants en l’època de l’any en què el turisme està més estancat, segons va explicar Juan de Diego, programador professional de tornejos de pòquer amb qui Jocs SA ha signat un contracte. Aquests esdeveniments podrien atreure entre 13.000 i 20.000 jugadors. En cas de superar l’aforament permès, els actes es traslladarien al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. «Ja tenim un conveni amb el Comú i els tornejos estan pactats», va assegurar Marc Martos, vicesecretari de la societat.



D’altra banda, es va destacar la importància de comptar amb l’empresa austríaca Novomatic com a soci tecnològic. «És el líder a Europa i està en el top 5 mundial», va explicar Bernard Teuchmann, director general de Novomatic a Espanya.

Serveis extra

«El nostre casino no només viurà del joc. No podem concebre un casino sense la qüestió social i cultural», va assegurar Martos. D’entre els serveis complementaris que ofereix el casino de Jocs SA es troba l’organització de congressos especialitzats en el sector del joc, actuacions i propostes gastronòmiques i d’oci nocturn. «Revolucionarem la gastronomia i tindrem un segell propi», va dir Martos, mencionant la marca Dry Martini, de Javier de las Muelas, considerat un referent en el món del còctel. «Volem revolucionar la gastronomia i omplir el buit que té Andorra en l’oci nocturn», va afegir el vicesecretari del grup.



Amb l’objectiu de complir amb una política de Responsabilitat Social Corporativa, la proposta també inclourà col·laboracions en projectes culturals, solidaris i d’impuls de l’emprenedoria, a través d’acords que ja s’han establert amb entitats com Assandca, Special Olympics i el projecte El Niu, d’Andorra Telecom.



Pel que fa al projecte de Caldea, el casino comptaria amb una superfície de 3.000 metres quadrats a la planta baixa del complex termal: el mateix lloc on el grup francès PVG vol situar la seva proposta de casino.



Igual que amb el de Prat de la Creu, el plantejament del casino a Caldea és d’un espai lliure de fum. L’entrada, pel carrer Copríncep François Miterrand, donaria accés al vestíbul, des d’on s’accediria a les diverses àrees de joc. A la planta baixa hi hauria la sala d’espectacles amb servei de bar i cocteleria. «Caldea es convertiria en el punt neuràlgic del lleure al país», va assegurar l’arquitecte Pere Espuga. La inversió per a la remodelació de l’edifici suposa uns 10 milions d’euros. «Només caldria col·locar els ascensors i aïllar la façana existent», va dir Espuga.