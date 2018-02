Condemnats els dos albanesos acusats de cometre furts en xalets

Els dos albanesos no residents acusats de l’intent de robatori a casa de l’exministre d'Exteriors, Xavier Espot, pare de l’actual ministre de Justícia, han estat condemnats a presó, tal com havia demanat la fiscal. Un d'ells, a cinc anys, i l'altre, a només un, ja que es considera que només va cometre una temptativa de furt. La Justícia els fa responsables del robatori fallit que van intentar perpetrar el 15 de desembre del 2016 al xalet del polític i també de 26 robatoris més duts a terme en altres domicilis apartats en tres períodes diferents al llarg del 2015 i el 2016.

A banda de fer front a la pena de cinc anys de presó, aquest albanès haurà d’efectuar el pagament de les despeses ocasionades en tots els furts –equivalent al valor de les joies i els diners robats–, així com abonar una quantitat en concepte de perjudicis morals per a algunes de les víctimes. La suma total ronda els 900.000 euros.

Versions diferents

En l’intent de robatori del xalet de l’exministre d'Exteriors, la família no havia denunciat els autors dels fets perquè no es van arribar a emportar res, però sí que van enxampar-los regirant el pis quan van arribar al domicili. Els agents van detenir-los en el pàrquing de l’hotel Gaspà, a 1,8 quilòmetres de la urbanització Ginebrosa de la Massana. Un d’ells va ser arrestat al costat d’un cotxe, mentre que l’altre va marxar corrent i va ser retingut a pocs metres. Un dels albanesos portava amagada una pota de cabra i, al maleter del cotxe, se'ls van trobar dos parells de botes d’aigua i uns guants de feina.

Segons la versió que els acusats van donar en el judici, havien vingut a Andorra per llogar un apartament per a ells, les seves parelles i uns familiars durant el període nadalenc. Van discutir després de visitar diverses immobiliàries a la Massana perquè no trobaven res. Aleshores, van aturar el cotxe en el pàrquing de l'hotel Gaspà i un d’ells va marxar a peu enfadat, moment en què, segons van explicar, van arribar els policies i van detenir-los.

A banda d'aquest robatori que no va prosperar, n'havien realitzat una vintena més anteriorment, sempre amb el mateix modus operandi. Robaven xalets que estaven a la muntanya, on arribaven i fugien a peu. Un cop dins, després de forçar la porta d’entrada, s'emportaven només diners en efectiu i joies. En cada cas, a més, canviaven les eines que utilitzaven, el calçat i els guants per no deixar rastre.

Robatori, apropiació indeguda i consum de drogues

El Tribunal de Corts també ha dictaminat un total de cinc anys de presó per a un home que havia robat dos televisors, que s'havia apropiat indegudament d'una consola i d'un mòbil i que havia compartit una cigarreta de marihuana amb dos menors. Els fets es remunten al novembre del 2014, quan l’home hauria agafat les claus de casa dels pares d’un amic seu per accedir al domicili sense permís i s'hauria emportat els dos televisors, un dels quals va vendre després.

D'altra banda, hauria robat una PlayStation a un jove aleshores menor d'edat amb qui solia jugar cada tarda. A més, amb aquest i un familiar seu també menor, hauria fumat cigarretes de marihuana. I el mòbil li hauria pres a aquest segon menor. A banda de complir la condemna, haurà de pagar una multa pel delicte penal de fumar marihuana en grup, posseir estupefaents i abonar el cost dels objectes sostrets.

La Justícia també ha condemnat tres persones més per introducció d'estupefaents al país, tant per al consum propi com per a la seva venda, amb penes que oscil·len entre els dos anys de presó i l'any de presó condicional.