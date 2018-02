La Molina genera un retorn econòmic de 90 milions

La Molina ha celebrat avui els 75 anys de l’estrena del primer telesquí d’Espanya, que es va posar en marxa el 28 de febrer de 1943. Tot i que l’esquí ja es practicava a la zona des de començament del segle XX, la posada en marxa d’aquest remuntador va marcar l’inici de La Molina com a estació d’esquí, motiu pel qual el complex cerdà està celebrant al llarg d’aquesta temporada les seves noces de platí. Precisament aquest cap de setmana vinent estan previstos els actes centrals, amb la celebració d’una nova prova de la Copa del Món FIS d’Snowboard Cross (SBX) i, dissabte a la tarda, un concert gratuït del grup Els Amics de les Arts.

La instal·lació, que genera un retorn econòmic de 90 milions d’euros a la Cerdanya i un miler de llocs de treball, té entre els seus reptes de futur tornar a explotar la zona del Niu de l’Àliga, al cim de la Tosa d’Alp (2.478 m), mitjançant un nou remuntador. També té l’objectiu de recuperar una connexió directa entre el peu de pistes, a 1.700 m, l’estació de tren, tal com ja hi havia hagut anys enrere amb un telecadira. Des de l’entorn més immediat en destaquen el paper de «motor» de cara a la creació i creixement d’empreses, no tant sols vinculades a l’esport blanc sinó també amb un ampli ventall d’activitats que es poden practicar en diferents èpoques de l’any.

A l’entorn de l’actual pista de Fontcanaleta, el 1943 s’hi va instal·lar el primer telesquí, que va començar a funcionar el 28 de febrer d’aquell any. Tot un salt endavant per a una instal·lació a la qual, com als Rasos de Peguera, ja hi havien arribat els primers esquiadors l’any 1908, segons s’explica en un butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, i que es va començar a fer popular amb l’arribada del ferrocarril a la població, l’any 1922. 75 anys després del primer remuntador, el complex compta amb 63 pistes i un domini esquiable de 68 quilòmetres.

L’alcalde d’Alp, Ramon Moliner, conclou que l’evolució que ha experimentat el complex les darreres dècades s’ha viscut també, en paral·lel, al municipi que l’acull. «L’esquí és la nostra indústria», ha afirmat el també president del Consell Comarcal de la Cerdanya, que no dubta a vincular l'afluència d'aficionats per l'esport blanc amb l'increment de la compra d'habitatges de segona residència a la seva àrea d'influència. Un aspecte que ha valorat positivament perquè, ha dit, contribueix a que també visitin la zona en altres èpoques de l'any com ara l'estiu.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) gestiona La Molina des de 1985, quan el Govern català va comprar l'estació per evitar-ne la desaparició. Al seu voltant s'hi han vinculat prop d'un centenar d'empreses privades que ofereixen tot tipus de serveis, des d'hostaleria a escoles d'esquí, lloguer de material o botigues. L'estació cerdana -que també té algunes de les seves pistes en territori del Berguedà i el Ripollès- va tancar la passada temporada amb 330.491 visitants, xifra que representa més de la meitat de les 600.000 persones que van passar per alguna de les instal·lacions gestionades pel grup FGC, que inclouen Vall de Núria, Espot, Port Ainé i Vallter 2000.

També hi ha un Parc d'Aventura que funciona des de l'any 2006 de la mà d'Altitud Extrem i va ser el primer de l'estat espanyol que es va ubicar en un entorn d'aquest tipus. El seu director, Xavi Fanlo, ha explicat que l'estació "actua com a motor" que ajuda que diferents iniciatives hi puguin créixer. Per aquesta instal·lació hi passen cada any unes 10.000 persones i unes 5.000 més participen de les activitats que ofereixen, entre elles la de 'segway', en què van ser pioners l'any 2009.

Estació pionera

El director de la Molina, Toni Sanmartí, ha fet èmfasi en aquesta xarxa de serveis que presten entitats privades a l'entorn més immediat de l'estació com un argument més que avala la seva "sostenibilitat". Sanmartí creu que l'evolució històrica de la instal·lació ha servit per poder "anar un pas per endavant" respecte d'altres complexos. "La Molina va ser la primera que va tenir un telecadira de quatre places, la primera que va muntar la neu de cultiu, la primera que va tenir un telecabina, la primera que va fer uns campionats del món" ha posat Sanmartí com a exemple de l'esforç que s'ha anat fent per intentar comptar sempre amb la darrera tecnologia.

Hans Breitfuss, nascut a Àustria i pioner en la formació d'esquí a la Molina i a l'Estat espanyol, va arribar a la Cerdanya a l'inici de la dècada de 1960, quan feia d'entrenador. Al cap de poc temps ja va formar part de l'equip que va muntar l'escola d'esquí de l'estació. Als primers temps, explica, gairebé només treballaven en cap de setmana fins que, a partir de la dècada dels 70, la xifra d'aficionats a l'esquí va créixer i el complex ja era un pol d'atracció per molta gent, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Apassionat de l'alpí, modalitat en la que es va iniciar amb només 3 anys i en què Àustria és una potència mundial, Breitfuss assegura que la Molina no té res a envejar a molts destins dels Alps, i sentencia que "com la Molina no hi ha res".

Testimoni

Deixant de banda noves modalitats com ara el surf' de neu, el director de la Molina subratlla que la forma d'esquiar ha canviat molt els darrers 75 anys. Toni Sanmartí recorda qeu "els esquís eren de fusta, llarguíssims, i no tenien cantells, amb la qual cosa era molt difícil girar". També era molt diferent la vestimenta, que aquest mes es va poder tornar a veure el passat dia 10 en el marc d'una Jornada Retro, que va comptar amb la participació d'unes 200 persones que hi van acudir equipats amb la roba d'aquell moment.

Per aquest cap de setmana, La Molina ha programat l'Estima Fest, una celebració que tindrà com a acte central el concert gratuït d'Els Amics de les Arts, dissabte a la tarda a l'aparcament del Telecabina. Pel que fa a la Copa del Món d'SBX, la competició permetrà enguany veure bona part dels 'riders' que han competit a PyeongChang 2018, entre ells el nou campió olímpic, Pierre Vaultier, i l'andalús Regino Hernández, el primer espanyol que ha fet podi als Jocs en les competicions de surf de neu.