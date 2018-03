Una neu matinera complica el dia

El país sencer es despertava ahir tenyit de blanc després que hagués estat nevant de forma incessant des de ben entrada la matinada. Més d’un ciutadà s’alegrava de veure aquell panorama des de la finestra de casa seva, però no compartien la mateixa opinió aquells que a primera hora ja posaven els peus al carrer o les mans al volant del cotxe per desplaçar-se pel Principat.

Des de les 7.40 hores, segons va constatar Mobilitat, ja eren obligatoris els equipaments per circular per tot el territori, inclús a les parròquies centrals. Durant bona part del matí, van haver-hi importants retencions a la Massana i a la zona de la Bartra d’Encamp, a causa dels vehicles que havien fet cas omís d’aquestes recomanacions i no anaven preparats, patinaven o es paraven al mig de la via per col·locar les cadenes. Alguns conductors es queixaven perquè van estar més d’una hora retinguts a l’interior de la Massana sense poder avançar. I d’altres pel trànsit dens que hi havia a l’avinguda de Salou per entrar a la capital.

A l’interior d’Andorra la Vella, els cotxes patien lleus relliscades encara que circulessin lentament i amb molta precaució. A la pujada del carrer Doctor Vilanova, fins i tot va registrar-se un accident amb danys materials, però ni la Policia ni els Bombers van haver d’intervenir per cap altra incidència destacable com a conseqüència de la nevada arreu del país.

Llargues cues des de la Massana i Encamp per accedir a la capital durant el matí



La mobilitat a peu, no obstant, sí que era força més costosa, ja que al llarg del dia els gruixos van anar creixent considerablement i a la capital, per exemple, van arribar a superar els deu centímetres. Des de primera hora, els efectius d’Higiene s’esforçaven a retirar la neu dels carrers, igual que els propietaris de locals i edificis, que amb pales o escombres treien inútilment la neu de les voreres que al cap d’uns minuts tornava a acumular-se.

La nevada va cessar a mitja tarda i, a les 17 hores, l’ús d’equipaments ja va quedar restringit a les parròquies altes: a la CG2, a partir de Canillo; a la CG3, a partir de Sornàs; i a la CG-4, a partir d’Erts. A més, es va reobrir l’accés a França, que havia quedat tallat per una allau que es va desencadenar a la zona del Baladrà, a prop del Pas de la Casa però en territori francès, i que va envair la carretera RN22. El pas va estar bloquejat durant quatre hores i, mentrestant, els vehicles que volien accedir a Andorra havien de passar pel túnel de Pimorent, Puigcerdà i la Seu d’Urgell.

La circulació també va ser força complicada a les carreteres catalanes com a conseqüència de la nevada generalitzada que va afectar tot el territori. Van comptabilitzar-se prop d’un centenar de vies tallades o amb l’obligació de circular amb cadenes, entre les quals hi havia el tram de la C-14 a l’Alt Urgell i a l’entorn de Ponts. Al terme municipal de Coll de Nargó, va produir-se un accident de trànsit lleu al matí en què es van veure implicats un turisme i un tot terreny. A més a més, diversos municipis de la comarca van patir microtalls del subministrament elèctric al llarg de la jornada.