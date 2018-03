Ramaders d’Andorra potenciarà la carn de boví autòctona

Ramaders d’Andorra ha començat a treballar conjuntament amb quatre centres d’investigació i dues empreses d’Espanya i de França en el projecte DietaPYR2, emmarcat en el pla Poctefa. Es tracta d’un projecte europeu que pretén innovar i aplicar noves tecnologies a la cadena productiva del bestiar boví autòcton del Pirineu, amb l’objectiu de poder diferenciar una carn de qualitat associada a un sistema productiu tradicional de la zona.



La iniciativa compta amb un pressupost global de 2.297.412 euros i es perllongarà durant tres anys. Segons informa el Govern, Ramaders d’Andorra aporta 120.515 euros de fons propis al projecte, sense rebre finançament del fons europeu. Durant aquest període, els socis del programa tenen com a objectiu desenvolupar estratègies territorials transfrontereres relacionades amb la cria i comercialització de carn de boví.



D’aquesta manera, s’han previst actuacions per transferir innovacions i tecnologies a les explotacions ramaderes per millorar la gestió i productivitat dels sistemes pastorals. També es duran a terme accions per donar més valor a la carn de boví produïda al Pirineu potenciant les seves possibles qualitats nutritives i cardiosaludables, nous especejaments i processos de maduració, així com la possibilitat de la seva comercialització amb aquests elements diferenciadors.



Finalment, en el marc del projecten també es crearà una xarxa d’educació ambiental sobre les particularitats de l’activitat de cria tradicional del boví de carn lligada a la biodiversitat i a la muntanya. Mitjançant totes aquestes actuacions, el projecte pretén recolzar un sistema de producció de carn basat en l’aprofitament de pastures amb races autòctones de la regió.