Els immobiliaris creuen que la taxa per als pisos buits pot ser contraproduent

El Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA) no veu clar que el paquet de mesures proposat pel ministre Xavier Espot aquest dijous per millorar la problemàtica existent amb els pisos de lloguer. El principal problema que veu el president de l’associació, Jordi Galobradas, és la manera com s’implementarà la taxa que gravarà els pisos buits. Segons l’immobiliari, aquesta proposta «pot portar més problemes en comptes de solucions». En aquest sentit, remarca que cal establir un període «força llarg» en què els pisos puguin estar buits per diferents raons «com ara per reformes o perquè es vol intentar vendre». Sense voler avançar-se a determinar quant de temps cal deixar de marge, Galaboradas va indicar que «han de ser varis mesos».



El president de l’AGIA també va ser molt crític amb la modificació presentada per Espot respecte a la durada dels contractes de lloguer. El Govern proposa rebaixar de cinc a quatre anys la durada, però la petició del col·legi era que l’acord no durés més de dos anys. Segons Galobardas, la rebaixa de només un any tindrà «un impacte molt limitat».

Sense indefensió pels llogaters

El debat neix, en part, pel fet que alguns propietaris aprofitin el moment en què el contracte finalitza per apujar de forma significativa el lloguer. Segons Galobardas, aquest és un «fet abusiu que hem constatat que passa, però no de forma generalitzada». Des del seu punt de vista, això succeeix perquè «hi ha una consciència externa que repeteix que el preu dels lloguers estan pujant» i «els propietaris no es volen quedar al marge de la inflació». És a dir, que el terratinent reacciona «per por a quedar-se enrere». «Si el lloguer estés lligat per menys temps, els propietaris no apujarien els preus un tant per cent tan elevat de cop», va assegurar Galobardas, que està convençut que «amb més llibertat, la gent pacte condicions més bones». Del contrari, «la gent es vol salvaguardar perquè no sap què haurà passat d’aquí a cinc anys».



La reducció que demanaven des del col·lectiu, va assegurar Galobardas, no provocaria, en cap cas, indefensió pels llogaters. «El propietari el que vol és un llogater responsable, i els llogaters un bon propietari. Si això es dona, el contracte es renovarà i no hi haurà problema per cap part», va opinar.

Mesures positives

Amb tot, el president del col·legi també va destacar que coincideixen amb el Govern en diferents aspectes. El primer, en no congelar l’augment del 2,6% de l’IPC al preu dels lloguers, tal com demanava el PS. A parer de Galobardas, «el control dels preus és perjudicial perquè provoca que els propietaris deixin de llogar».



També coincideixen en la necessitat de reduir l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials (ITP) que grava les transmissions de tota classe de béns immobles. L’immobiliari va destacar que aquesta mesura «fomentarà l’interès per posar pisos al mercat de lloguer».

D’altra banda, també van celebrar que es redueixi el percentatge de cessió obligatòria en sòl urbà als nous edificis, però va lamentar que aquesta regla només s’apliqui en el cas dels immobles que es destinin al lloguer. «Caldria que aquesta mesura s’apliqués a tots els immobles perquè la construcció ha tingut una època difícil i s’ha de recuperar», va apuntar Galaboradas. En aquest sentit, va recordar que els preus del lloguer estan relacionats també amb la situació dels pisos de venda i que, per tant, «el que cal és promocionar la construcció».

Més participació

Finalment, el president de l’AGIA va lamentar que el Govern no hagi comptat amb ells per fixar el paquet de mesures per reflotar el sector. Creuen que a la taula de l’habitatge creada fa uns mesos també hi haurien d’haver assistit l’AGIA, la CEA, els constructors i altres interessats en el sector. En tot cas, des del col·legi demanaran properament una reunió amb el ministre per conèixer els detalls de les mesures presentades dijous per Espot.