Licitació d’urgència per al quart tram de Meritxell

El Comú d’Andorra la Vella ha anunciat la propera licitació d’urgència per al tram de l’avinguda Meritxell al qual només van optar empreses que també van demanar altres segments, fet que incompleix les condicions del plec de bases. Es tracta del denominat «tram IIb», situat entre el carrer Bisbe Príncep Iglesias i el carrer Les Canals. És previst que aquest procediment urgent s’aprovi durant el Consell de Comú programat per a la tarda del proper dimecres. Durant la mateixa sessió s’aprovaran, en principi, l’adjudicació dels treballs dels tres trams restants que s’han de cobrir durant la primera fase de la remodelació. El comú va dissenyar les obres en quatre trams per afavorir la participació de diferents empreses i per a accelerar la marxa de les reformes.

Poc marge de benefici

Fonts consultades indiquen que un possible motiu perquè el tram quedés desert és el poc marge de benefici que les empreses obtindran de la participació en aquesta obra, ja que el temps que demana el comú per tenir enllestits les feines és breu i les empreses pressuposten, d’inici, les multes que hauran de pagar per incompliment dels terminis. Les exigències de la capital són que comencin el 4 d’abril i acabin el 4 d’agost. El plec de bases també exigeix l’ús d’uns materials molt específics que a Espanya pocs proveïdors tenen, fet que deixa poc marge de negociació del preu dels materials als constructors.