Ull Nu debat sobre els nous formats audiovisuals i el seu futur

Les millores tècniques han aportat grans novetats al llenguatge audiovisual? Doncs més enllà de l'espectacularitat i la qualitat sembla que la narració no ha canviat. El consumidor d'un producte audiovisual sempre busca el mateix: que li expliquin una història. La resta són floritures. És una de les idees sobre la qual s'ha debatut en la tertúlia sobre nous formats audiovisuals i el seu futur que l'organització del Festival de cinema emergent d'Andorra, l'Ull Nu, ha programat aquest dissabte al matí. El director del festival, Hèctor Mas, ha moderat una xerrada amb quatre especialistes: el realitzador i pintor Andrés Hispano, corresponsable del programa 'Soy cámara' (TVE-CCCB); l'experta en comunicació en línia i xarxes socials Leti Rodríguez (@Letibop); el director creatiu de la productora andorrana Alca Films, Marc Colomines, i la cineasta i guionista Lara Izagirre ('Un otoño sin Berlín', 2015). L'activitat ha tingut lloc a la sala d'actes del centre cultural La Llacuna.



Hispano, el més xerraire, ha llençat la idea que "el llenguatge del cinema està establert, no canvia" i ha argumentat que "tot i que Internet obre moltes possibilitats, els formats no són nous i ara l'obsessió és la rendibilitat". Colominas ha coincidit que "els formats narratius no han canviat, però la tècnica impressiona l'espectador". Rodríguez ha afegit que el que ha canviat en l'última dècada són les noves formes de consum dels productes audiovisuals, i Izagirre ha puntualitzat que el que canvia és el producte, ja que ara els cineastes s'estan passant a les sèries, que es poden consumir en qualsevol moment i en qualsevol lloc i format.

Obert el debat, els ponents han coincidit en el fet que hi ha una "diversificació" del consum del producte audiovisual, i en què el "temps d'atenció" de l'espectador cada vegada és menor. L'atenció s'ha de captar en els primers segons, sobretot quan es difon un producte a les xarxes, ja que hi ha massa estímuls. Anar al cinema, però, continua sent tota una experiència, un ritual, i per a molts què van a veure és el de menys, i per als amants de la gran pantalla encara queden sales especialitzades. Els especialistes en llenguatge audiovisual han defensat que la tecnologia assegura l'espectacularitat, però el discurs narratiu no ha canviat, i rodar una pel·lícula en 3D no garanteix que la història sigui memorable. Hispano ha defensat els films en blanc i negre, que prometen 'frames' que queden gravats al cervell, mentre que el 3D "no genera impactes". Encara queda molt per treure el rendiment narratiu a totes les tecnologies que, de moment, només aporten rendiment econòmic, però no asseguren la qualitat de la història. Amb tot, els conferenciants no són "apocalíptics" ni reneguen de la tecnologia, només han entès que encara no s'ha trobat com treure-li tot el suc en benefici de la narrativa que, en definitiva, és el que busquen les persones que consumeixen productes audiovisuals, sigui cinema o sèries, ara tan de moda. "S'ha de trobar el sentit comú, l'equilibri", ha conclòs Leti Rodríguez.



Una altra de les idees que s'han llençat per reflexionar és la concentració de les plataformes subministradores de productes audiovisuals, un mercat copat per Netflix, HBO i Amazon. "No hi ha diversificació, sinó concentració, i et diuen què has de mirar", ha lamentat Hispano, que ha revelat que no troba a la xarxa allò que ell vol veure. "No tenim excusa, hem de provar nous formats, arriscar", ha resolt.