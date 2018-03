80 places més en la nova edició del campus Luanvi

El campus esportiu Luanvi, que va dirigit a infants i joves d'entre 6 i 15 anys, ha ampliat el nombre de places per a l'edició d'enguany fins a 400, un 25% més respecte l'any anterior, quan van oferir-se'n 320. "L'augment s'explica perquè cada vegada hi ha més entitats esportives que s'hi impliquen -14 aquesta vegada- i això permet organitzar més activitats i acollir més participants", ha destacat el director d'Esports del comú d'Andorra la Vella, Alain Cabanes. El campus ofereix fins a 12 disciplines esportives diferents i compta amb dos torns; el primer, entre el 26 i el 29 de març, coincidint amb la Setmana Santa, i el segon, entre el 22 i el 25 de maig, per les vacances escolars de primavera.

Com a novetat d'enguany, s'incorporen dos nous esports: la natació sincronitzada, en el primer torn, i el vòlei platja, en el segon. A banda d'aquestes dues opcions, els infants poden elegir entre futbol, bàsquet, rugbi, handbol, hoquei, ball esportiu, gimnàstica rítmica, patinatge, natació i atletisme. Practicaran l'esport seleccionat tres hores diàries, mentre que es passaran tres hores més jugant a altres activitats esportives i recreatives, en les diferents instal·lacions que el comú i el govern han cedit per a l'organització del campus. "El futbol i el bàsquet segueixen sent l'opció preferida, amb 40 places cada un, mentre que n'hi ha 20 en la resta d'esports", ha explicat Cabanes.

Més ajudes a les famílies

Les inscripcions per al primer torn estan obertes des d'avui fins al proper 22 de març. A banda de poder realitzar-se en qualsevol de les oficines de BancSabadell d'Andorra, que és l'entitat patrocinadora del campus esportiu Luanvi, aquest any també es podran dur a terme a través de la web del comú d'Andorra la Vella. El preu és de 75€, amb el servei de menjador inclòs i una motxilla i una samarreta de regal. Com ha recordat el director d'Esports, s'aplicarà un 25% de descompte a les famílies que hi inscriguin més d'un fill; l'any passat, la rebaixa era només d'un 20%. A més, el comú ofereix, a través del departament de Social, un programa d'ajudes per a aquelles famílies que ho necessitin.

Gerard Fonolleda, director de banca comercial de BancSabadell d'Andorra, ha subratllat que "el campus Luanvi s'ha convertit en tot un referent per a famílies i infants, a més d'ajudar a promoure els hàbits de l'esport", i ha agraït la confiança dipositada en la seva entitat. "La voluntat és que la col·laboració amb el comú continuï al llarg dels anys", ha expressat Fonolleda. El conveni de col·laboració amb l'entitat bancària es renova cada quatre anys i Cabanes també ha mostrat la intenció de "fer-lo perdurar fins molt endavant".