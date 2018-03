Obertura d’expedient disciplinari a Diagné per encarar-se a Peñarroya

El MoraBanc estava guanyant de manera solvent a la pista del Tenerife. Tot era favorable, però Moussa Diagné no ho veia del tot així. A l’últim quart el tècnic, Joan Peñarroya, va decidir substituir-lo, i abans que s’assegués a la banqueta van tenir més que paraules. Aquest fet porta que el club obri un expedient disciplinari al pivot senegalès.

Solana: «Comportaments d’aquest tipus no ens agraden i són una imatge que no ens podem permetre com a club»

Camí de la banqueta el jugador i l’entrenador van tenir una forta discussió, evident per a tots els presents i per les càmeres de televisió, que van seguir l’escena. La discussió pujava de to, encarant-se i assenyalant-se amb el dit mútuament. Jugadors i components del cos tècnic van haver de calmar a Diagné, visiblement encés. Es va treure la samarreta amb la que estava jugant i ja no va tornar a la pista. «Són moments on el jugador està a 200 pulsacions i li havien donat un cop, però no pot tenir aquest comportament», afirma Solana, i per aquest motiu li obren un expedient disciplinari, perquè «comportaments d’aquest tipus no ens agraden i són una imatge que no ens podem permetre com a club». El director general assenyala que Diagné «ha demanat disculpes» pels fets que van ocórrer al partit de les illes Canàries, i confia que no es torni a repetir, ni pel propi protagonista ni per cap altre component de la plantilla.