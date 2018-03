Guardó per a la promoció de la igualtat en l’àmbit laboral

El ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior lliurarà aquest dijous el primer guardó Olympe de Gouges de reconeixement de la promoció de la igualtat en l’àmbit laboral, segons va informar el Govern. Amb motiu de la commemoració del Dia internacional de la dona treballadora s’atorgarà aquest reconeixement a l’empresa que hagi aprovat plans d’igualtat i que s’hagi inscrit al concurs. Les empreses guardonades amb aquest distintiu podran fer-lo servir com a reconeixement en les seves relacions comercials. A més, la possessió del guardó es podrà tenir en compte en els plecs de bases d’adjudicacions públiques com a factor positiu. El lliurament del guardó tindrà lloc a l’Hotel Cèntric d’Andorra la Vella en el marc d’un acte amb participació del sector empresarial del país i de la classe política. D’altra banda, l’àrea de Polítiques d’Igualtat organitza una xerrada al Centre Sociosanitari el Cedre per al dimecres 7 de març, amb l’objectiu de sensibilitzar a l’entorn a la igualtat de gènere.



D’altra banda, des de l’ambaixada espanyola es va informar que el col·legi espanyol Maria Moliner ha organitzat una jornada en favor de la igualtat entre dones i homes aquest dijous dia 8 de març. La jornada permetrà que els alumnes coneguin de primera mà l’experiència de ser dona i ocupar un càrrec a les institucions, a través de la conversa entre la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i la consellera d’Educació espanyola, Yolanda Varela. Posteriorment, els estudiants escoltaran, a la taula rodona ‘Existeixen els treballs d’homes?’, amb dones que treballen feines fetes tradicionalment per homes, i també ha organitzat un cine-fòrum en què es projectarà la pel·lícula ‘Les sufragistes’, llargmetratge sobre les primeres participants al moviment britànic a favor del sufragi femení de finals del segle XIX i principis del XX.