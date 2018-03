Un passeig pel luxe de Genting al complex de Birmingham

Més de tres milions i mig de persones van visitar durant l’any passat el Resorts World Birmingham, un complex inaugurat l’octubre del 2015 que es podria considerar la meca de l’oci i l’entreteniment al Regne Unit, i un punt turístic imprescindible per als visitants amb més poder adquisitiu. La majoria de les persones que van passar per les instal·lacions l’any passat provenien de l’Orient Mitjà i, sobretot, de l’Àsia, on està més instaurada la cultura de la superstició i del joc.



És precisament aquest tipus de turista internacional i d’alt poder adquisitiu el que pretén atreure el complex que el grup Genting proposa erigir a Andorra. El projecte de 27.000 metres quadrats que es planteja a la zona del Clot d’Emprivat, a Escaldes-Engordany, no serà tan gran com el de la ciutat anglesa, que compta amb 50.000 metres quadrats, però el nivell de luxe estarà igualat i la integració entre la zona de joc amb la resta de serveis també estarà assegurada, segons va explicar a EL PERIÒDIC Barry Clemo, el director d’Estratègia de Genting UK, la filial anglesa de la societat, que té seu a Malàisia.



La sumptuositat del resort anglès ja s’intueix abans d’arribar-hi, amb un aparcament ple de cotxes d’alta gamma. Dels visitants, destaca una minoria exclusiva: els anomenats high rollers, jugadors VIP que Genting atreu d’arreu del món. Aquests són els únics que poden accedir a les crystal rooms, sales de joc privades am un accés privat i vigilat que només pot transportar jugadors que apostin un mínim de mig milió d’euros. «Són diners nets que els clients han declarat i ens n’han informat de la quantitat prèviament», va aclarir Clemo.



A banda, el complex compta amb 50 botigues, 178 habitacions, 11 sales de cinema i un centre de conferències per a 1.000 persones. En total, s’han creat 1.150 llocs de treball i la contribució a l’economia local supera els 40 milions d’euros. El projecte andorrà també preveu donar feina a un miler de persones i com que té vocació de convertir-se en el primer resort integrat en una destinació d’esquí, també inclourà una àrea mèdica, un mèdic spa i una zona gastronòmica amb un mercat a l’estil del Nacional.



La gastronomia també és un dels plats forts de l’equipament de Birmingham, que acull restaurants de renom com el d’Andy Waters, estrella Michelin i responsable de tota l’oferta gastronòmica del resort. L’oci nocturn està cobert amb una vintena de bars. Alguns es converteixen en pistes de ball a la matinada i d’altres tenen cambrers que més que servir una copa, sembla que facin trucs de màgia, barrejant a manera de ritual els ingredients de còctels exclusius i pensats únicament per al local. Des de l’anomenat Sky Bar es pot sortir a la terrassa per gaudir de les vistes i contemplar el llac, situat a l’entrada principal del complex.

Les energies del fengshui

Res de l’edifici de Birmingham és fruit de la casualitat. Tot està pensat i cuidat al detall, des de la silueta de la pròpia construcció fins a la tria dels quadres de les habitacions o el grau de llum de cada espai. «Vam comptar amb un equip especialitzat en aquest art mil·lenari», va apuntar Clemo. Ni els llits, ni les cadires, ni la pròpia façana de l’equipament. Tot segueix els principis del fengshui, una tècnica xinesa que busca l’equilibri a través de la ubicació dels elements de l’entorn de tal manera que estiguin en harmonia amb les forces de la natura.



«L’aigua és un dels aspectes que afavoreix l’ordre del fengshui, per això l’edifici té forma de vaixell i es va voler construir situant la façana principal de cara al llac», va explicar Clemo. A més, es té molt en compte els dies de la sort per emprendre projectes. Sempre s’escollirà el número vuit, per atreure la «bona fortuna»