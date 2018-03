San Juan obre camí femení

Un dels fets més destacats de la darrera jornada de la Lliga Multisegur Assegurances va ser la presència de Marta San Juan com a àrbitre assistent, convertint-se en la primera col·legiada en un matx de la Primera Divisió. Aquest és el pas inicial del qual la Federació Andorrana de Futbol (FAF) n’espera que n’hi hagin molts més.

San Juan va ser jugadora de l’Enfaf, i va compaginar les dues facetes fins que finalment es va decidir només per l’arbitratge. Al setembre del 2015 va ser la primera jutge d’àrea femenina a la Supercopa, i aquella mateixa temporada era cinquena àrbitre a la final de la Copa Constitució. Després de dirigir partits de base, el 24 de febrer passat era la principal en un partit de la Lliga Biosphere, que enfrontava l’M-Perruquers Atlètic Club Escaldes i el Santos Espais Interiors SL FC Lusitans B. I diumenge passat es trobava a la banda en el partit Nóbrega Constructora FC Encamp-UE Santa Coloma.

«És una noia molt responsable i que demostra que li agrada arbitrar», indica José Barbosa, cap d’àrbitres de la FAF. En la seva estrena a la Segona Divisió «al principi se la notava un pèl nerviosa, però després ho va fer molt bé. Es nota que és valenta i es va imposar al camp». A la categoria els col·legiats no porten orellera, però en aquesta cas es va fer una excepció per tenir aquest suport amb els seus ajudants.

Futur a Primera

La federació hi està a sobre i ja pensa en la pròxima temporada en fer-la debutar com a àrbitre principal en un matx de Primera. Abans, amb el conveni existent amb Malta en l’intercanvi de col·legiats, es desplaçarà a l’abril per fer d’assistent, juntament amb Hugo Jordan, i amb Luis do Nascimento i Joan Guiu de principals. Xiularan dos enfrontaments. L’any vinent anirà a Suïssa per realitzar el curs de la UEFA i poder ser internacional. «Hem de donar-li oportunitats, perquè creiem que té molt futur. Està entrenant més que mai i s’hi està dedicant molt», assegura Barbosa, que valora la importància de comptar amb dones en l’arbitratge nacional: «Per a nosaltres significa molt, perquè és una noia que s’està esforçant molt. Esperem que sigui un referent per a les noies i altres també vulguin ser àrbitres». Al darrer curs, tres van aprovar-lo i començaran a xiular a la base.