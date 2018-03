Els encampadans pagaran el 50% a les zones blaves

L’administració del comú d’Encamp va anunciar ahir un pas més en les bonificacions per a l’aparcament dels encampadans a la seva parròquia de residència. Una versió modernitzada de la targeta ‘e-parq’ permetrà pagar en totes les zones blaves i verdes del poble amb un estalvi també del 50%. La nova targeta tindrà dos recarregues per separat, una per les zones d’establiment limitat i l’altra pels aparcaments amb barreres. Aquests últims ja estaven inclosos en la primera versió de la targeta que es va posar en circulació fa un any i de la qual el comú va informar que se n’havien distribuït 321 fins al moment. Els usuaris que tinguin l’antiga e-parq podran canviar-la sense cap cost. El comú també va presentar una nova modalitat per aparcar a les zones blaves i verdes d’Encamp sense haver de posar tiquet cada vegada. Es tracta d’una vinyeta, que s’haurà de posar al vidre de davant del cotxe com l’etiqueta de l’ITV, tindrà un cost de 300 euros anuals o 175 euros semestrals.



El preu inicial de la nova e-parq per als aparcaments horitzontals serà de 30 euros, 25 de recàrrega inicial i cinc euros de dipòsit per l’adquisició de la targeta. Per als parquímetres són també cinc euros de dipòsit i 20 per a recàrregues. Els usuaris que vulguin també podran recarregar les dues parts de la targeta. «És la primera targeta del Principat que permet pagar les dues modalitats d’aparcament», va destacar la consellera de Circulació, Aparcaments i Via Pública, Laura Mas, durant una roda de premsa. La mateixa consellera també va avisar que arran de tots aquests canvis i facilitats per pagar s’incrementaran els controls dels agents de circulació i també les sancions.



L’aparició de la nova vinyeta, ha fet que el comú divideixi les zones blaves i verdes en tres grans grups: A, B o C, segons l’afluència de vehicles. Aquesta nova modalitat només permet aparcar a les zones B i C, que són tots els carrers excepte l’avinguda Joan Martí i l’avinguda François Miterrand. Això si, els usuaris de la vinyeta no podran aparcar més de 48 hores el vehicle en el mateix lloc, tal com apunta l’Ordinació de Medi Ambient i Via Pública. «El nou mètode l’hem creat perquè els veïns puguin tenir més rotació i perquè els surti més econòmic», va explicar Mas, que va apuntar que aparcar tot el dia amb la nova modalitat surt a 83 cèntims. Sense aquesta, costa 4 euros al dia, informa l’ANA.