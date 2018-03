Tots els vols de l’aeroport de la Seu es desvien a causa de la boira

La boira s’ha convertit aquest cap de setmana en el pitjor enemic de l’aeroport d’Andorra-la Seu. Després que divendres l’últim vol provinent de Madrid s’hagués de desviar a Girona per poder aterrar pels dubtes del pilot, ahir el mal temps encara va posar més dificultats als professionals aeronàutics. Cap dels tres vols que havia d’arribar o sortir de la Seu va poder fer-ho, amb el mal afegit que a primera hora els aeroports de Lleida i Reus també estaven tancats. Segons va explicar el gerent del Grup Regina –empresa que ha posat en marxa la prova pilot a la Seu–, Albert Vinseiro, «avui [ahir per al lector] no hi hagut dubtes sobre la meteorologia i tots han coincidit en què per seguretat era millor desviar els vols».



El primer vol que havia d’aterrar ahir al matí a l’aeroport d’Andorra-la Seu venia de Marsella i va haver de ser desviat fins a Girona per la mala visibilitat. L’avió havia de sortir després en direcció a Mallorca. I així ho va fer, però des de Girona. El mateix va passar quan l’aeronàutica va tornar de Palma i va ser desviat a Lleida, on ja havien obert les instal·lacions. D’allà va sortir l’últim vol fins a Madrid. Tots els passatgers van ser traslladats amb minibus al destí en el qual es trobava el seu vol o allà on havien de viatjar.

La necessitat del sistema GPS

Vinseiro va tornar a insistir ahir en la necessitat d’instal·lar el sistema GPS a l’aeroport d’Andorra-la Seu per tal de veure-hi vols regulars. «Sense el sistema GPS no tenim prou seguretat per aterrar. Cada cop és més evident que és imprescindible», va remarcar. En tot cas, el gerent del grup va recordar que es tracta d’una prova pilot «i per això és bo que tots els problemes surtin ara i que quan la línia sigui regular ja no n’hi hagi».



Així mateix, Albert Vinseiro va lamentar que aquestes desviacions «és possible que afectin a les properes reserves que tinguem» però en tot cas «ho seguirem intentant fins al final». En aquest sentit, també va destacar la «mala sort» que suposa que en un mateix dia els tres aeroports (Andorra-la Seu, Lleida i Reus) estiguessin tancats. «Fa 45 anys que em dedico a això i és la primera vegada que veig els tres aeroports tancats al mateix temps», va explicar.



Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell també van emfatitzar en la necessitat d’instal·lar el sistema GPS que permet el vol instrumental. En aquest sentit, l’alcalde de la localitat, Albert Batalla, va exposar ahir que «la nostra demanda a Madrid perquè instal·lin el sistema GPS és permanent». «Nosaltres no som interlocutors directes però des de la Generalitat ens asseguren que estan tots els tràmits fets des de fa temps i que només queda que l’Estat accepti la instal·lació», va afirmar.



La prova pilot de Viatges Regina va començar divendres i s’allargarà fins l’1 d’abril amb vols de divendres a diumenge cap a Mallorca, Marsella i Madrid.