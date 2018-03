El PS lamenta el rebuig cap a la llei dels comuns

Els consellers comunals del PS d’Andorra la Vella, Dolors Carmona; d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, i d’Encamp, Joan Sans, van lamentar ahir que alguns cònsols, en clara al·lusió a les declaracions de la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, «no han volgut saber res del contingut de la proposta de llei dels comuns», va assegurar Carmona. Marsol va dir en una entrevista al BonDia que no tenia intenció ni de llegir-se la proposta de llei. «Sobten algunes declaracions en què es diu que no es vol tenir ni en consideració. És un menyspreu i una manca de respecte», va afegir Carmona.



La llei d’organització i funcionament dels comuns, presentada pels consellers generals socialdemòcrates, demanava entre d’altres aspectes la supressió de la figura del cònsol menor i la distribució proporcional d’escons al nombre de vots, com es fa amb les llistes territorials a les eleccions al Consell General. Segons Sans, aquestes són les dues mesures que han causat més «rebuig» entre els consellers comunals dels partits de la majoria (DA).



«No podem admetre que es denigri la feina d’uns polítics al Consell General i als comuns», va etzibar Vendrell. «No se l’han tret de la màniga els consellers generals sinó que ha estat treballada conjuntament amb nosaltres»,va destacar la consellera. Per aquesta raó van creure «oportú sortir a defensar-la».