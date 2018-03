Comença el CERA amb Vinyes com a protagonista

La 24a edició del Rali do Cocido és el punt de partida Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt, competició en la que el pilot andorrà Joan Vinyes espera ser-ne un protagonista destacat. Aquest any, l’escuderia Lalín-Deza, organitzadora de l’esdeveniment, vol situar el llistó molt alt en el seu debut com a organitzador de la prova. Per aquest motiu, aposten per remodelar completament el recorregut.

El reglament del CERA ha tingut alguns canvis aquest any. El més important serà les conseqüències que es poden derivar de la disputa del shakedown, tram de prova que serveix per acabar de posar a punt els cotxes dels participants.

A més, els pilots prioritaris disputaran el tram cronometrat de qualificació al mateix escenari i per ordre segons la seva classificació en la provisional del campionat. Els pilots podran escollir la seva posició de sortida segons la que hagin aconseguit en aquest tram.

«No crec que en els ral·lis d’asfalt la posició de sortida tingui tanta importància», comenta Vinyes. Per altra banda, referent a les novetats del recorregut, afirma que «no son rellevants»