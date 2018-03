L’Inter deixa fora a l’Engordany a la tanda de penals

L’actual líder de la Lliga Multisegur Assegurances, la UE Engordany, va quedar eliminat als quarts de final de la Copa Constitució. L’Inter Club Escaldes va ser el seu botxí, deixant-lo fora a la tanda de penals. També es van classificar per a les semifinals del torneig del KO el Vallbanc FC Santa Coloma, el Rastaurant Tic Tapa UE Sant Julià i l’FC Lusitans.

El matx, que era l’últim que es disputava de l’eliminatòria, va concloure amb empat (2-2). Germán posava per davant a l’Inter al minut 43, però només iniciar-se el segon temps Spano aconseguia la igualada. A un quart d’hora per al final Sebas confirmava la remuntada, però al 81 Virgili tornava a igualar el marcador. El partit anava a la pròrroga, on no es van produir gols, deixant que tot es decidís a la tanda de penals. Des dels onze metres el conjunt dirigit per Àlex Somoza s’imposava per 8-7.

El Vallbanc FC Santa Coloma va derrotar al Penya Encarnada d’Andorra per 0-3. Parra al 33 transformava una pena màxima i només tres minuts més tard Sosa materialitzava el segon. Torres, al 52, feia el tercer. El Sant Julià es va imposar al Nóbrega Constructura FC Encamp per la mínima (0-1). L’únic gol de l’enfrontament era obra de Pi al 24. L’FC Lusitans i la UE Santa Coloma van jugar un partit igualat, que es va decantar en el tram final a favor dels primers. El Lusitans es posava per davant mitjançant Vieira just passada la mitja hora de partit. Al 59 Salomó empatava i la victòria es decidia al 83 mitjançant la diana de Meité.