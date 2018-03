Càmeres per cuidar el colomar d’Areny-Plandolit

Una vaga que no afavoreix la imatge dels funcionaris

«Encara estem acabant de mirar si tècnicament és possible», va deixar ben clar la ministra però altres opcions com posar una tanca han quedat descartades perquè desvirtuarien el conjunt arquitectònic», segons va assenyalar Gelabert. Malgrat l’alerta per l’estat d’aquesta part de la Casa-Museu, la ministra va dir que dimarts va visitar el colomar ella mateixa i que va veure que estava «millor». Precisament durant la sessió de control d’avui al Consell General, Gelabert haurà de respondre una pregunta del conseller liberal Ferran Costa al respecte. La ministra destaca que el problema afecta només al colomar, «més aïllat de la resta del conjunt i punt de trobada durant la festa de joves».

Per Mireia Aguilar

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació