Compromís demana millores a dues places de la Seu

El grup municipal de Compromís X La Seu ha presentat al darrer ple municipal, aquest dilluns passat, una interpel·lació en què demana una bateria de mesures «per pal·liar els problemes de la plaça del Camp del Codina i de la plaça de Joan Sansa». Segons el primer grup de l’oposició, els veïns els han manifestat «la seva preocupació sobre la neteja, el vandalisme i els actes incívics que hi està havent a ambdues places».

En el cas de la plaça de Joan Sansa, en la qual es va estrenar finalment l’espai públic l’any passat, Compromís assegura que han rebut queixes pel que fa a «manca de manteniment a la via pública (neteja, fluorescents fosos), vandalisme (pintades a les façanes, als pilars dels edificis i als jocs dels nens, i maquinetes d’afaitar tirades al sorrals), problemes amb els excrements dels gossos, i la necessitat del reforç de controls per part de la policia municipal».

Pel que fa al Camp del Codina, el regidor Toni Nadal va apuntar com a problemàtiques específiques que hi ha «un greu problema amb el túnel, on s’ha donat el cas que hi ha veïns que no poden entrar a casa seva perquè hi ha persones assegudes davant del portal, no els deixen entrar i els hi destrossen». Compromís també en denuncia «la realització habitual de botellon». Nadal va recorda que «aquestes dues places són força cèntriques i molt grans, i el volum de ciutadans que hi viuen és molt elevat; per tant, són llocs on hi hauria d’haver un control més periòdic i exhaustiu de la via pública», informa RàdioSeu.

El portaveu de Compromís, Òscar Ordeig, creu que cal «una bateria urgent de mesures com ara augmentar la neteja i les rondes de la policia municipal, fer el manteniment quan toca i fer un seguiment constant d’aquests llocs». Aquestes mesures, hi afegeix Ordeig, «cal que es coordinin i es consensuïn amb els veïns afectats» de cara a «millorar la qualitat de vida».

pla per garantir la convivència

Des de l’equip de govern, el portaveu del PDeCAT i tinent d’alcalde d’Urbanisme, Jesús Fierro, va explicar al ple que darrerament s’ha dut a terme una reunió amb els veïns en la qual es va acordar «crear una comissió de seguiment, de caràcter tècnic i no pas polític i coordinada per l’inspector de la Policia Municipal». El grup compta amb representants de tots els blocs de pisos de la zona i també dels comerços que hi estan instal·lats.

Fierro va detallar que, paral·lelament, s’han fet diverses reunions internes per part de l’ajuntament amb les àrees implicades en aquesta qüestió, com son la mateixa Policia, neteja, l’oficina tècnica, Joventut, Infància, Ensenyament, Esports, Cultura, Festes. L’objectiu, segons el tinent d’alcalde, és buscar conjuntament solucions a aquestes problemàtiques, apel·lant directament a la gent que les causa, i «buscar mecanismes transversals que permetin fer accions perquè en aquesta plaça es creï un model de dinamització que sigui també exportable a d’altres espais com és la plaça de Joan Sansa».