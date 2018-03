Banders contra l’enverinament d’animals

El Cos de Banders va participar dilluns, per primera vegada, en una operació transfronterera per detectar la mort d’animals per enverinament a Montpeller. La col·laboració va tenir lloc en el marc de la cooperació amb l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de França i el Cos d’Agents Rurals de Catalunya (CAR), tenint en compte els bons coneixements dels agents andorrans i catalans en la detecció de casos d’enverinaments d’animals, després de la trobada de dos trencalossos morts. Els Banders van participar en les tasques d’investigació amb dos gossos ensinistrats en la detecció de verí (Nina), i en el rastreig de sang (la Thaï), guiats pel Cap d’Unitat.