Operació policial per enxampar tres carteristes

La Policia ha obert una operació per enxampar tres presumptes carteristes. L'alarma va saltar aquest dijous al vespre, quan van rebre l'avís de dos restaurants del Centre Històric d'Andorra la Vella, el Dos caçadors i el frankfurt Chester, on es van produir dos furts. Els sospitosos, segons les imatges de les càmeres de seguretat dels establiments, serien tres persones, dos homes i una dona, que es dedicarien a robar carteres de clients de bars i restaurants.



El primer furt va tenir lloc al local Chester. Segons han explicat a l'ANA els responsables de l'establiment, a les imatges de les càmeres de videovigilància es pot veure com els tres sospitosos es col·loquen a la barra i un, dissimulant, sostreu la cartera d'un client que estava assegut en un dels tamborets. Després s'haurien passat la cartera d'un a l'altre, de manera que el tercer en rebre-la és el primer en sortir del bar. Els altres dos marxarien al cap de pocs minuts, per tal que ningú pogués sospitar res.



El mateix procediment és el que van utilitzar els presumptes lladres per sostreure les carteres d'uns ciutadans russos al restaurant Dos caçadors, al cap de pocs minuts d'haver sortit del primer local. En aquest cas, haurien aprofitat el moment en què els clients estaven demanant a la barra perquè un dels tres s'acostés a la taula on havien deixat unes motxilles i bosses de compra per sostreure'ls les carteres. Els clients russos no es van adonar que no les tenien fins que va ser el moment de pagar el servei. De manera dissimulada, i sempre segons les imatges de les càmeres de seguretat, en aquest segon cas hauria estat la dona la primera en sortir i, al cap de pocs minuts, els altres dos homes. La dona, a més, portaria una perruca rossa, segons han explicat des del restaurant, ja que d'un costat se li veuen restes de cabells negres.



De moment es desconeix la nacionalitat dels presumptes carteristes, tot i que els propietaris dels establiments asseguren que parlaven en espanyol. La policia només té constància d'aquestes dues denúncies, però no descarta que es puguin haver comès furts similars en d'altres locals i que les víctimes hagin decidit no denunciar-ho, pensant-se que les haurien perdut.