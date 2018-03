Els sindicats esperen la reacció del Govern sense descartar repetir la vaga

Segona jornada de vaga, però podria no ser l’última. Els sindicats dels funcionaris estan a l’espera d’una trucada del Govern. Si no hi ha reacció per part de l’Executiu i la reforma de la llei de la funció pública continua com ara, els sindicats es plantegen altres mobilitzacions, entre les quals, una altra vaga. «La setmana que ve ens tornarem a reunir tots els afiliats per pensar quines accions organitzem», va apuntar Gabriel Ubach, portaveu de l’USdA. Una de les tasques que s’han fixat com a prioritàries de cara a la setmana vinent és la formalització per escrit de la demanda que van presentar oralment ahir mateix a la Batllia, contra el decret dels serveis mínims que va aprovar el Govern dijous. Segons els representants dels treballadors públics, es van fixar uns percentatges «massa elevats». «Els serveis mínims han de ser els serveis vitals. Renovar passaports o demanar un certificat de naixement no és vital i es pot fer el dilluns», va apuntar una integrant del sindicat del cos policial.



Pel que fa a la participació a la vaga, els sindicats van tornar a celebrar el nivell d’adhesió a la protesta. Segons els representats dels treballadors públics, un 80% dels funcionaris van secundar la vaga. Segons el Govern, que va enviar un comunicat al migdia, la xifra es va reduir al 23%, un 6% menys del que va estimar durant el primer dia de vaga. «Del total de 2.100 treballadors de l’Administració general, que poden exercir el dret de vaga, 480 n’han fet seguiment. D’aquests, 90 treballadors pertanyen al cos general, 339 són docents i 51 són col·laboradors educatius», es deia a l’escrit de l’Executiu. Segons el mateix document, la vaga va comptar amb un seguiment mitjà del 43%. «El seguiment ha anat d’un 0% en algunes escoles fins al 79% que ha tingut al centreescolar de maternal i primera ensenyança d’Andorra la Vella».



Des de l’USdA, Ubach va aclarir que dels 2.100 funcionaris, 400 són eventuals i no es van manifestar per por, i 400 més són bombers, policies i agents penitenciaris, integrants dels cossos especials, que «o no poden fer vaga o han de complir amb uns serveis mínims molt exigents», va explicar el sindicalista.



Des del Sindicat dels Treballadors de l’Administració de la Justícia, Cristina Araujo, la presidenta, va detallar que una quarantena del centenar de treballadors del sector van secundar la vaga. Respecte a la intenció del Govern de crear una llei de la funció pública específica per a l’àmbit judicial, Araujo es va mostrar escèptica: «Al final no voldran crear diferències entre treballadors i acabarem tenint la mateixa llei», va assegurar. «Si fan una llei que en teoria ens ha de beneficiar tant, no li donaríem l’esquena. És una llei de retallades», va afirmar Ubach.