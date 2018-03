Nova generació de serigrafistes

Com que diuen que el fred tornarà a intensificar-se aquest cap de setmana, el col·lectiu Print this valley! us proposa un primer intercanvi d’impressions amb les seves creacions al Harlem bar Andorra. Però qui són Print this valley!? «Som quatre artistes del país que ens dediquem a la il·lustració i ens agrada la serigrafia», explica Carolina Garrido, una de les integrants.

I per què s’han configurat en un col·lectiu ara? «Vam decidir fer pinya per unir-nos en aquest nou grup d’artistes al país per ajuntar esforços. Per exemple, la serigrafia requereix d’uns líquids tòxics i, per tant, necessitem un espai ventilat, doncs ara estem buscant junts un taller per compartir despeses», així que, a part de l’amor a l’art hi havia qüestions pràctiques darrere, confessa Garrido.



Però no només això, buscaven també «un feedback col·lectiu, parlar amb algú que entén el què estàs fent». Però tot i que els quatre són amants de la il·lustració i la serigrafia, «les nostres temàtiques són molt diferents, n’hi ha de més fosques i que es dediquen a fer dissenys per grups de metal o d’altres molt més coloristes, com jo».



L’exposició d’aquesta tarda no només permetrà veure, com és habitual sinó que també tocar i fins i tot adquirir, per a l’alegria de les butxaques d’aquests joves creadors. Els elements que ens proposen són «serigrafies DIY, llibretes artprints, cds, vinils, adhesius i samarretes», entre molts d’altres. La cooperació del col·lectiu també arriba al terreny de les vendes «quan marxem fora, a algun festival, ens enduem material de tots per fer-los circular més. Després els guanys no són col·lectius però ja és una ajuda», explica Garrido.



És només apte per a valents quedar-se a Andorra essent jove i artista? Per a Garrido «sí, no és fàcil quedar-se però, personalment, ho he preferit encara que treballo per a moltes empreses espanyoles de publicitat i disseny, però vull mantenir els clients andorrans i viure a aquí, a més, ajudar a revitalitzar el panorama artístic del país». La tarda estarà amenitzada amb la companyia d’un amic musical, el Miquel Mañas i el seu «rock experimental». Tot i que aquesta és la primera exposició conjunta del col·lectiu, tenen un llarg llistat de projectes per veure la llum.



Amb petits acords bilaterals entre els que avui integren el grup sí que havien fet incursions, com per exemple, «una exposició a l’últim saló del còmic de La Massana per fer el videoclip de Persèfone, animat per Dead Flag Studios i pel qual jo vaig fer l’art». De fet, d’aquesta col·laboració va néixer el germen del Print this Valley!, al qual s’hi han acabat sumant alguns artistes més.

Quan aconsegueixin el preuat taller compartit, els agradaria obrir-lo a diferents artistes del país i també, «per què no?» ,a interessats en l’art de la serigrafia i la il·lustració per donar a conèixer els trucs darrere d’aquesta antiga i atractiva pràctica. H