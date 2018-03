El Vallbanc entra com a líder als play-off al títol

Canvi de líder a l’última jornada de la fase regular de la Lliga Multisegur Assegurances. Qui era primer, la UE Engordany, sumava un empat que el relega a la segona plaça. Qui no va fallar va ser el Vallbanc FC Santa Coloma, que es col·loca líder per començar els play-off al títol en una posició avantatjosa respecte als rivals.

L’equip de Richard Imbernón guanyava a l’Inter Club Escaldes per 1-0, en un enfrontament que es decidia al minut 52 amb el gol de Víctor Rodríguez. L’Engordany, en canvi, empatava amb la UE Santa Coloma. El matx finalitzava 1-1 i es va decidir al tram final. Pousa marcava al 84 i Cellay empatava pels escaldencs al 91. La golejada de la jornada l’aconseguia el Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià, que derrotava al Nóbrega Constructora FC Encamp per un contundent 9-1. Al descans els lauredians ja manaven per 6-1, tot i que els encampadans s’havien avançat al minut 6 mitjançant Torres. Villanueva va aconseguir tres dianes, Joel i Walter dues, i una Pi i Emiliano. L’FC Lusitans superava al Penya Encarnada d’Andorra per 6-1. Sakho marcava en dues ocasions, i en una Figueiras, Jonathan, Martins i Oliveira. Pel Penya Encarnada ho feia Barra.

Amb la fase regular finalitzada, el Vallbanc es presenta als play-off encapçalant la classificació amb 48 punts, un més que l’Engordany. El Sant Julià en suma 42 i el Lusitans 34. La UE Santa Coloma, habitual a estar en la lluita pel títol aquesta temporada no podrà fer-ho, i es queda relegat als play-off pel descens. Ocupa el cinquè lloc amb 29 punts. El segueixen a la classificació l’Inter Club Escaldes amb 25, l’FC Encamp amb 10 i tanca la taula el Penya Encarnada amb dos.

Suspès el partit de la selecció contra Guinea Equatorial

El 26 de març la selecció absoluta havia de jugar un partit amistós a Andalusia contra Guinea Equatorial, aprofitant l’estada d’una setmana del combinat nacional a terres malaguenyes, on el dia 21 jugarà amb Liechtenstein. Però el combinat africà finalment no es desplaçarà al sud d’Espanya, fet que provoca la suspensió de l’enfrontament contra els andorrans.