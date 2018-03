Liberals vol saber més sobre les adjudicacions a Spai

El Grup Parlamentari Liberal ha sol·licitat al Govern tot un seguit de pressupostos i documentació sobre les adjudicacions de manteniment informàtic a l’empresa Spai, d’on és responsable el germà del cap de Govern. Segons van informar des de L’A mitjançant un comunicat de premsa, la demanda d’informació entrada a Sindicatura s’ha fet després que les explicacions que va donar la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, en la darrera sessió de Consell General es consideren «clarament insuficients».

Petició de la ministra

De fet, «la ministra no va ser capaç d’aclarir-nos els aspectes que li estàvem preguntant durant la sessió parlamentària i ella mateixa ens va emplaçar a fer-ho a través d’una demanda d’informació», va explicar el conseller Ferran Costa.



Així doncs, han demanat que se’ls faci arribar còpia dels «pressupostos presentats per les empreses a les demandes de pressupostos del 22 de gener del 2016 i el 19 de febrer del 2016» i «l’informe tècnic d’adjudicació del dia 1 de març del 2016. També es vol saber la proposta econòmica presentada per Spai el gener d’aquest any per un import de 110.000 euros així com la còpia de la sol·licitud feta pel Govern.



Per últim, també es vol tenir la sol·licitud del Govern a Spai perquè acredités la seva exclusivitat al país i que es va tenir en compte per fer l’adjudicació publicada al BOPA.