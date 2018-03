La ratxa ve acompanyada d’una millora ofensiva

El BC MoraBanc Andorra és imparable i ja només sap mirar cap amunt. Aquest passat diumenge va guanyar l’UCAM Múrcia 90 a 70 al Poliesportiu d’Andorra i va sumar la seva setena victòria consecutiva, una xifra històrica que permet somiar.

Després de derrotar el conjunt murcià, els andorrans van defensar la seva plaça als play-offs contra uns dels seus perseguidors i van ampliar la seva ratxa històrica. També van superar a la taula a l’Herbalife Gran Canària, precisament l’equip contra qui jugaran el proper diumenge. L’Olimp és molt a prop. Amb concentració, treball, esforç i perseverança, l’equip pot seguir eixamplant la seva magnifica trajectòria.

Per entendre aquests resultats cal veure les xifres excepcionals de l’equip: els tricolor tenen el quart millor atac de la Lliga Endesa, després del Reial Madrid, el FC Barcelona Lassa i el Baskònia. En el seus 23 partits disputats han sumat un total de 1.952 punts i tenen una mitjana de 84,87 punts anotats per enfrontament. No obstant, el Gran Canària, pròxim rival a batre, té el cinquè millor atac de la lliga. Sens dubte, aquestes xifres auguren un partit més que interessant.

Però les xifres són molt diferents si mirem els darrers set partits dels andorrans ja que tenen una mitjana de 90,29 punts per duel, xifra superior a la mitjana de tota la temporada. En quant a la defensa, l’equip del Principat ha millorat. En tota la temporada, els rivals li han anotat una mitjana de 81,17 punts però en les últimes set trobades, només han rebut una mitjana de 80,71 punts per matx.

Per un altre costat, el MoraBanc és el tercer millor equip en recuperacions i el setè en percentatge de triples encertats (35,55% de triples aconseguits de mitjana). També cal destacar que els de Peñarroya son l’equip de la Lliga Endesa que més faltes ha rebut -amb un total de 567-, xifra que suposa una mitjana de 24,65 faltes patides per partit. Només en aquest darrer encontre, els andorrans van rebre 26 faltes per part dels murcians, 6 més de les que ells van fer al conjunt d’Ibon Navarro.



Blazic lidera l’atac/ Si analitzem l’estadística pel que fa a jugadors, Jaka Blazic és el setè màxim anotador de la Lliga Endesa amb un total de 346 punts, xifra que suposa una mitjana de 15 per partit. Jaime Fernández és l’altre millor anotador de l’equip andorrà. Ocupa la 13à posició al rànquing de la competició, amb un total de 306 punts i una mitjana de 13,3 per partit. El base també és el vuitè millor jugador de la competició pel que fa assistències amb un total de 93 fetes i una mitjana de 4,04 per partit. També és el tercer millor jugador pel que fa a les recuperacions. En aquest sentit, destaca que David Jelínek és el sisè millor anotador de la lliga en quant a triples. N’ha intentant 80 i n’ha aconseguit 37, xifra que suposa un encert del 46,25%.

El Baskònia, imparable / Ara per ara, l’únic equip que es manté invicte en la segona volta és el Baskònia. L’Herbalife era l’altre equip que mantenia també unes molt bones estadístiques, però el passat diumenge els bascos van apallissar els canaris per 91 a 66. L’Herbalife va pagar molt car el primer quart, en el que va ser lamentable.

A més, el Baskònia també es mostra intractable i té el tercer millor atac de la lliga. A diferència dels del Principat, els bascos tenen una millor defensa i, en general, en quasi totes les estadístiques, es situen per sobre dels andorrans.

En quant a jugadors, el Baskònia té a Tornike Shengelia. L’ala pivot té un 20,9 de mitjana en quant a valoració, la més alta de l’ACB. Shengelia és el tercer màxim anotador de la competició, amb 17,6 punts de mitjana. Així, el jugador té un encert en tirs de dos del 61,33%, i, per tant, és el número 1 del rànquing.

Tot i aquestes dades positives del MoraBanc, l’entrenador de l’equip no vol emocionar-se. En declaracions fetes el passat diumenge, Joan Peñarroya va afirmar que «tot i tenir alguns jugadors destacats a nivell d’estadístiques, la seva força està en el col·lectiu». Peñarroya vol seguir intentant millorar dia a dia i, per tant, aquestes xifres s’han de superar partit a partit.

Encara queda molta lliga per endavant. Els de Peñarroya creixen jornada a jornada. Ell mateix ho diu: «No ens tornem bojos, som un equip que quan té salut, pot competir contra tothom». Per tant, s’ha de ser caut.