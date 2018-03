Alguns treballadors, escèptics davant les promeses de Cinca

Alguns treballadors públics de la duana veuen amb escepticisme les promeses d’ampliar la plantilla de duaners en els propers dos anys. El ministre de Finances, Jordi Cinca, ho va anunciar el dijous passat, durant la sessió de control del Consell General. Josep Sinfreu, antic portaveu del sindicat, desitja que es compleixi però recorda que el Govern ja els va dir fa un any i mig que durant l’any passat incorporarien més efectius. «També estava previst al pressupost del 2017 i al final no es va incorporar ningú», va explicar Sinfreu.

Els comptes d’aquest any tornen a preveure una partida per ampliar el personal. Durant el 2018 s’hauran d’incorporar cinc persones i durant l’any vinent, es preveu que s’hi afegeixin cinc persones més. Així, s’arribaria a la quarantena de treballadors que requereix la plantilla mínima. «Si de cara al 2019 entren cinc més, potser hi haurà un cert equilibri i es compensen les jubilacions que vindran», va subratllar.



Sobre les millores de les instal·lacions de la duana, també previstes en una partida pressupostària, Sinfreu va comentar que també les considera «una prioritat» pel fet que «Andorra quedaria en evidència» si no s’arreglessin les casetes, mentre les d’Espanya ja estan rehabilitades.