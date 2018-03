La Cambra creu que la llei de fertilitat va en contra de l’interès del país

La Cambra de Comerç creu que «la legislació ha d’acompanyar l’eixamplament de la base productiva del país» i, en aquest sentit, considera que el redactat avançat sobre la llei de reproducció assistida va en contra de l’interès del país perquè posa més difícil a un sector clau per «eixamplar la base productiva del país sense afectar els sectors tradicionals del país», el de la salut, instal·lar-se a Andorra i dinamitzar el tipus d’inversió estrangera «que interessa al país», segons van explicar, a dues veus, el president de la Cambra, Marc Pantebre i la directora de l’organització, Pilar Escaler, durant la roda de premsa per presentar la memòria d’activitats de l’any passat. La llei de reproducció assistida que està ultimant el Ministeri de Sanitat imposaria algunes restriccions que la farien més severa que l’Espanyola i que, per tant, frenarien empreses interessades a instal·lar-se al Principat, com l’Institut Marquès.



En la darrera compareixença davant dels mitjans de Pantebre com a president de l’entitat, ja que el 4 d’abril es coneixerà el nom del nou president, es va mostrar crític amb el tipus d’inversió estrangera que està atraient el país. «S’han de potenciar tres sectors clau, el de la salut, el wellness i la tecnologia, que fan créixer el teixit productiu sense col·lidir amb els sectors tradicionals del país, és a dir, el turisme i el comerç». Per a Pantebre, aquest tipus d’empreses són necessàries per millorar els ingressos de l’Estat sense augmentar la pressió fiscal. «No tota la inversió estrangera és vàlida, hem de ser més proactius i rebutjar les que no interessin», va dir ferm el president de la Cambra. A més, va afegir: «Les empreses no venen perquè hi hagi una llei d’inversió estrangera, ho fan perquè hi ha una normativa que les acompanya i, sovint, en aquest país no tothom rema cap al mateix sentit i, en aquest cas [el del clúster de salut] s’han consumit moltes energies».

Negociació amb la UE

Pantebre va fer un repàs dels nou anys al capdavant de la Cambra, un període «de canvi brutal per al país», segons el va definir. Entre les fites destacades, va assenyalar especialment tot el procés d’homologació fiscal que ha ajudat a integrar millor Andorra amb Europa i amb el món i a treure’s «l’estigma de paradís fiscal». En aquesta línia, l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) va centrar gran part de la feina de la Cambra durant el 2017 i ho farà també aquest any. Pantebre va considerar els avanços realitzats com ara de positius, així com la seva col·laboració amb els assessors del Govern però va lamentar que la tasca no fos fàcil perquè «hem rebut la informació sobre la negociació amb comptagotes i, de vegades, menys encara». Escaler va explicar que en els últims mesos es van reunir amb «unes 60 empreses del sector agroalimentari per copsar el seu feedback sobre l’acord d’associació i, en la majoria dels casos, va ser neutre o positiu». Respecte del comerç de tabac, Pantebre va considerar «satisfactori» el període de transitorietat llarg aconseguit. Ara vindrà el que la Cambra considera un període «més complex», el de valorar l’impacte que tindria la lliure circulació de serveis, una proposta «molt més feixuga, amb 28 d’annexos».



Des de l’entitat, van destacar, sobretot, la feina de pedagogia sobre la UE i l’acord que estan fent a Andorra: «No és fàcil explicar a una pime quin impacte té obrir-se a un mercat de 500 milions de persones i que ho entenguin», van manifestar. L’acord definitiu s’hauria de ratificar el maig de 2019, «anem a contrarellotge», va opinar Escaler.

Pla de comerç

El projecte del Govern per al comerç del país és «molt ambiciós», segons Pantebre i la fase d’implantació que travessa actualment. «Les associacions de comerciants han de ser conscients que hem passat de ser una destinació de preu a una d’oci i que estan obligades a seguir les pautes del consumidor. Al comerç andorrà li costa trobar temps per organitzar-se i per fer-ho d’una manera professional», va opinar Pantebre.

Vaga de funcionaris

«La Cambra no veu amb optimisme la reforma de la Funció Pública, cada dia hi ha més divergència entre el sector públic i el privat i això és gravíssim per a l’economia del país», va manifestar Pantebre sobre la situació de tensió al funcionariat viscuda els últims mesos i va apel·lar a «mirar més enllà del mateix sector i en benefici del bé general». Segons ell, la divergència no la provoquen el «nombre d’hores treballades a cada sector ni els dies de vacances, és quelcom més general». Alhora, va voler deixar clar que, des de la Cambra «no defensem ni un, ni l’altre, sinó l’interès d’un teixit econòmic fort».