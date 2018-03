Walker aposta per la defensa davant el Gran Canària

L’aler David Walker considera que el BC MoraBanc Andorra viu un gran moment. A parer seu, «s’està fent molt en defensa, se senten bé a la pista», i això, «els permet córrer». En aquest sentit destaca que «tothom toca i comparteix molt la pilota». Segons ells, aquest fet és una de les claus de les set victòries consecutives que porten.

Per la seva part, afirma que «intenta estar bé a cada partit i entrenament», que l’entrador «confia en ell» i que se «sent bé en totes les parts del joc». Així mateix, ell intenta adaptar-se «al rol de l’equip, sigui quin sigui». «Tothom vol fer més punts, agafar més rebots, jo sóc un jugador d’equip, i per tant, per mi, no tot és aconseguir 25 punts».

Per altra banda, Walker comenta que «guanyaran si mantenen la confiança». En aquest sentit, «han d’estar fots en defensa i en els rebots, punts que eren febles al principi de temporada i que ara estan millorant». «Si a més, anotem molts tirs, la victòria segur que serà nostre», afegeix.

Sens dubte, el de diumenge és un partit molt important marcat al calendari dels de Peñarroya. «Hem d’entrenar molt fort abans del matx», manifesta. Així i tot, no vol fer volar coloms: «És evident que estem en bona situació però tampoc ens podem centrar en els play-offs perquè queda molta competició, ara ens hem de centrar en el pròxim partit».

Aquest diumenge vinent l’equip juga contra l’Herbalife Gran Canària, el seu equip perseguidor a la lliga. Serà a la una del migdia quan podran fer una nova gesta.

El rival ve de perdre contra el Baskònia per 91 a 66 el passat diumenge i segur que donarà guerra. Sobretot si juguen a casa. D’aquesta manera, els tricolor hauran de treballar molt dur per no fallar. És una oportunitat única que els faria estar molt més a prop dels objectius de la temporada. Partit a partit van fent història.