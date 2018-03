Verdú, segon al gegant de Schoenried a Suïssa

Paral·lelament es van celebrar també els Écureuils d’Or U16 a Morzine-Avoriaz-Les Gets on l’esquiadora de l’ECAP, Carla Mijares, es va classificar l’eslàlom en vuitena posició a amb un temps de 1.44,03.

En aquesta competició, Clàudia Garcia es va imposar amb solvència al supergegant dels Nacionals francesos amb un temps de 59,61. Segona va ser la francesa Camille Chassaigne, a dos segons de l’andorrana. Nàdia Bernat del SEC va acabar 20a. No obstant, al gegant U14, va acabar en 10a posició.

Oliveras baixa punts/ Ahir es va disputar també un nou descens a Chatel, en el que hi participava Marc Oliveras. L’esquiador va marcar el vuitè millor crono amb un temps de 1.14,67, a 0,63 del vencedor, el francès Nicolas Raffort. Va aconseguir 19,64 punts, quan en tenia 20,23 a la 12a i última llista publicada per la FIS.

Per El Periòdic

