El TC tomba el recurs dels duaners pel fons social

El Tribunal Constitucional (TC) ha tombat el recurs de súplica que van interposar els treballadors de la duana per reclamar el complement salarial que, segons el Codi de duana, hauria de sortir d’un fons social nodrit amb el 20% del recaptat en multes. La sentència, publicada ahir al BOPA, defensa que la demanda presentada no és una qüestió constitucional i que l’ha de valorar la jurisdicció ordinària, és a dir, la Batllia.



«Ja ens esperàvem que ho desestimessin després que el Tribunal Superior també ens ho tombés», va admetre ahir l’expresident del sindicat de duaners, Josep Sinfreu. L’objectiu del recurs era accedir al Tribunal d’Estrasburg. Ara, però,està per veure si es tirarà endavant. «Hem de fer un sondeig entre tots els treballadors per decidir si ho presentem a Estrasburg. El cost serà més elevat i ningú ens assegura que l’acceptaran a tràmit», va comentar. Segons el duaner, els pot suposar un cost de fins a 10.000 euros. El fons hauria de comptar amb prop de 600.000 euros, que suposarien uns 6.000 euros per treballador, segons va explicar el duaner.

L’advocat que està portant el cas, Miquel Bellera, critica l’argument del TC i assegura que el dret patrimonial dels treballadors és una qüestió constitucional.